Investigan presunto caso de bullying con sustancia química en un colegio de Veraguas

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que un elemento químico pudo haber sido rociado en las bancas del plantel.

Cuatro estudiantes del colegio Belisario Villar Pérez, ubicado en Santiago, provincia de Veraguas, fueron trasladados de urgencia al cuarto de urgencias local tras presentar cuadros alérgicos de origen aún no determinado. Las autoridades educativas y de salud se mantienen en investigación para esclarecer las causas del incidente.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que un elemento químico pudo haber sido rociado en las bancas del plantel, provocando las reacciones alérgicas entre los alumnos. Sin embargo, aún no se ha confirmado el tipo de sustancia ni el origen exacto del evento.

🔗Te puede interesar: Cierre temporal de escuela en Ponuga por casos de alergias en estudiantes y docentes

Frente a este hecho, las autoridades educativas reiteraron el llamado a la comunidad estudiantil para mantener el respeto mutuo y evitar cualquier tipo de acciones que pongan en riesgo la salud o integridad de sus compañeros.

“Quizás tenemos algún tipo de problema o situaciones en el hogar, y canalicémoslo a través de los profesores consejeros, para que ellos nos colaboren en este proceso de supervivencia y paz entre todos”, expresó María Pimentel, directora regional de educación.

El hecho ocurre en el inicio del tercer trimestre del año escolar, en un contexto en el que se han reforzado los llamados a la sana convivencia. Precisamente, días atrás se llevó a cabo una marcha por la paz en las calles de Santiago, para promover un ambiente libre de violencia y bullying dentro de los centros educativos.

Con información de Ney Castillo