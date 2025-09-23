Cierre temporal de escuela en Ponuga por casos de alergias en estudiantes y docentes

Pese a las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Salud (Minsa), el problema persiste, lo que ha obligado al cierre preventivo del plantel educativo.

La escuela Isauro José Carrizo, ubicada en la comunidad de Ponuga, distrito de Santiago, ha sido cerrada temporalmente tras registrarse múltiples casos de reacciones alérgicas entre estudiantes y docentes. La medida se tomó como precaución ante un problema de salud que, pese a varias intervenciones, aún no ha podido ser resuelto.

Según informaron padres de familia, los niños comenzaron a presentar erupciones en la piel, por lo que fueron atendidos en el centro de salud local. La situación también ha afectado a miembros del personal docente, lo que ha generado preocupación en la comunidad educativa.

“Los niños recibieron erupciones en la piel, fueron atendidos en el centro de salud. La escuela momentáneamente fue cerrada y desde ese día se le informó a Salud. Ellos han hecho visitas, e igual se han realizado limpiezas en tres ocasiones”, explicó una madre de familia.

Pese a las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Salud (Meduca), el problema persiste, lo que ha obligado al cierre preventivo del plantel educativo. Como respuesta, se ha programado un encuentro para este miércoles en las instalaciones de la escuela, donde se espera la participación de padres de familia, docentes, directivos, representantes del Ministerio de Educación (Meduca) y del Minsa.

Durante esta reunión se abordarán temas clave como la evaluación del estado actual de salud de los afectados, las medidas correctivas a aplicar, y estrategias para evitar la pérdida de clases por parte de los estudiantes.

Con información de Ney Castillo