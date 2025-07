Irma Hernández y su primer año de gestión: ¿Qué ha pasado con el San Miguelito más bonito?

Ciudad de Panamá/A un año de asumir la alcaldía del distrito de San Miguelito, Irma Hernández hizo un balance de su gestión y reconoció que uno de los mayores retos sigue siendo la recolección de basura, un tema que, además del esfuerzo del gobierno local, requiere trabajo conjunto con la comunidad para lograr resultados sostenibles. En ese sentido, la expectativa que tiene de su gestión es que, con el cambio de infraestructura pública, la mentalidad de los ciudadanos pueda cambiar para tener entornos urbanos limpios y seguros.

“Tuvimos que priorizar nuestros temas administrativos acompañados de nuestra comunidad, principalmente viendo el tema que más nos aqueja, que es el tema de nuestros residuos sólidos urbanos en el distrito”, indicó.

Para Hernández, cuya promesa sigue siendo "Un San Miguelito Más Bonito", su primer año de gestión ha sido "difícil" y "complicado", ya que la recaudación era mucho menor de lo que costaba la planilla municipal, que además era el principal gasto. Sin embargo, asegura que ha podido reordenar la casa, logrando la recaudación más alta histórica con más de 17 millones en este primer año.

Detalló que en la actualidad la Alcaldía opera con 800 funcionarios, mientras que antes la cifra era de 1,200. Esta salida de 400 funcionarios ha generado una serie de altercados en el Concejo Municipal, donde la última vez Hernández fue agredida por una exfuncionaria que reclamaba el pago de sus prestaciones. Al respecto, señaló que esos pagos se están cumpliendo, a pesar de que algunos contratos ya se habían finalizado cuando ella asumió la administración.

"Como todos los trámites toman sus tiempos, hemos destinado $100,000 para el pago de estas prestaciones, así que vamos a continuar con esos pagos", explicó.

También, por irregularidades en la pasada administración, ha presentado 4 denuncias por mal manejo de los fondos públicos. “Uno se puede quedar callado ante la irresponsabilidad de quienes hoy tienen en sus hombros la culpa de cómo está la administración del distrito de San Miguelito”, subrayó.

Por ejemplo, explicó que existían algunos cheques que se brindaban a los funcionarios y presuntamente ellos lo repartían a ayudas a las comunidades, pero no hay registro de que ese dinero se usara para lo que se decía. Además, otra de las denuncias presentadas es por el no pago de la cuota obrero-patronal a pesar de que se descontaba el dinero y por el no pago a los acreedores de los funcionarios.

"Había gente que estaba a punto de perder sus casas, sus carros, sus compromisos financieros, que se les descontaba de su cheque y de su salario, pero no se pagaba a la institución financiera".

Salida de Revisalud

Además, sabía que uno de los momentos clave era la salida de la empresa Revisalud, que concluye su contrato el 18 de enero de 2026, por lo que sería un año de preparación para enfrentar todo el proceso que implica la contratación de una nueva empresa más eficiente que se encargue de la recolección de desechos en el distrito. Sobre este tema, la alcaldesa adelantó que ya en este mes se lanzará la convocatoria pública para todas las empresas interesadas en participar en este acto.

La alcaldesa espera que con una nueva empresa responsable la situación de los desechos pueda cambiar, entendiendo las especificaciones técnicas y metodológicas que requiere el distrito.

Hernández reconoce que en este tema la comunidad tiene una participación importante para eliminar los puntos críticos con problemas de basura, como uno en El Poderoso, en donde recientemente se pudo llegar a un acuerdo con la comunidad para mejorar la disposición de desechos.

"En el portal de Panamá Compra, una solicitud de información, una herramienta que nos brinda el proceso de contrataciones públicas, en donde se sube un cuestionario que está abierto para conocer el mercado, así que todo el que esté interesado en brindar el servicio de recolección de residuos puede entrar y buscar la solicitud", explicó.

Proyectos

Algunas de las obras que habían quedado olvidadas y que ahora están en proceso de ser retomadas o inauguradas son, por mencionar algunas: