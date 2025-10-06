Johana, la joven de 17 años que recuperó la vista tras exitosa cirugía en David

Fue sometida a una delicada cirugía oftalmológica que duró más de dos horas y culminó con éxito.

Chiriquí/Después de más de dos años viviendo en la oscuridad, Johana volvió a ver. La joven, que había perdido la vista a causa de una catarata, fue sometida a una delicada cirugía oftalmológica que duró más de dos horas y culminó con éxito, devolviéndole la esperanza tanto a ella como a su familia.

El emotivo momento se vivió cuando los médicos retiraron las vendas de sus ojos y Johana, por primera vez en años, pudo reconocer los rostros de su madre y su abuela.

“Será una niña normal como era antes, y le damos gracias a Dios y al doctor Mora que nos brindó la oportunidad para que ella pudiera seguir adelante”, expresó Cristina Andrade, madre de Johana.

El oftalmólogo Eduardo Mora Horna, responsable de la cirugía, explicó que se trató de una operación de catarata que permitirá a la joven retomar su vida cotidiana, continuar sus estudios y reincorporarse plenamente a su entorno social.

“La visión se va a ir recuperando cada vez más. Ahora mismo está viendo bastante bien, pero mejorará con el paso del tiempo”, indicó el especialista.

El doctor Mora agregó que, debido a su edad, Johana tiene un alto potencial de recuperación visual completa: “Es una paciente muy joven que tenía una catarata que le impedía rehacer su vida social y educativa. Ahora podrá avanzar y cumplir todas sus metas”.

Desde muy temprano, Johana y su familia llegaron al centro hospitalario en la ciudad de David, esperanzados en que la cirugía devolviera la luz a su vida. Hoy, esa esperanza se ha convertido en realidad, marcando un nuevo comienzo para esta joven chiricana y su familia.

Con información de Demetrio Ábrego