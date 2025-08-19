Presidente Mulino dará su conferencia de prensa este jueves en Metetí, Darién

Panamá/El presidente José Raúl Mulino trasladará su acostumbrada conferencia de prensa este jueves a la provincia de Darién, donde a las 8:00 de la mañana se dirigirá al país desde las instalaciones del proyecto del nuevo hospital de Metetí.

Media hora más tarde, de acuerdo a fuentes presidenciales, en ese mismo lugar, se desarrollará el Consejo de Gabinete Ampliado. El Ejecutivo habría elegido este escenario como una manera de dar visibilidad a la construcción del hospital, una obra valorada en 148 millones de dólares que permaneció paralizada por más de una década y que, según el Ministerio de Salud, se espera inaugurar el próximo año.

Entre sus servicios se incluirán salas de hemodiálisis y quimioterapia, lo que beneficiará a más de 80 mil personas en Darién y Chepo, de acuerdo con cifras oficiales.

La decisión de realizar el consejo ampliado en Darién ocurre meses después de que la provincia fuese escenario de protestas contra la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS).

Las manifestaciones, que se extendieron a las comunidades de Piriatí, Arimae, Embera Purú y Pueblo Nuevo, afectaron la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de los darienitas, visibilizando el malestar social en una zona históricamente marginada de la agenda nacional.

El Gabinete en Darién se perfila, además, como un espacio para anunciar medidas relacionadas con salud, seguridad y desarrollo fronterizo, en una región clave para el control migratorio y la lucha contra el crimen organizado.