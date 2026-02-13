Mulino sanciona ley que ratifica acuerdo tributario entre Panamá y Ecuador

El acercamiento bilateral se produjo tras la decisión del Gobierno ecuatoriano de excluir a Panamá de su lista de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este 13 de febrero la Ley 508 de 2026, mediante la cual se aprueba el acuerdo suscrito entre Panamá y Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria.

El convenio, firmado el 14 de agosto de 2025 en la ciudad de Panamá, establece mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos para compartir información relevante en la administración y aplicación de sus respectivas normativas fiscales. Esto incluye datos vinculados a la recaudación de impuestos, la gestión y ejecución de cobros tributarios, así como investigaciones y procesos judiciales relacionados con delitos fiscales.

En el caso panameño, el alcance del acuerdo abarca los impuestos de carácter nacional, con excepción de los tributos municipales y aquellos correspondientes a subdivisiones políticas. Para Ecuador, el instrumento aplica al Impuesto sobre la Renta y a otros gravámenes cuya recaudación esté bajo la competencia del Gobierno Central.

🔗Te puede interesar: Mulino es notificado para participar de la reunión de jefes de Estado que convocará Trump en Miami

El acercamiento bilateral se produjo tras la decisión del Gobierno ecuatoriano de excluir a Panamá de su lista de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

Posteriormente, el Ejecutivo panameño dejó sin efecto las medidas de retorsión que mantenía vigentes contra Ecuador, a través del Decreto de Gabinete No. 39-25 del 16 de diciembre de 2025.

Con ese escenario despejado, la Asamblea Nacional dio luz verde al acuerdo mediante la aprobación de la Ley 508, la cual entra en vigor tras la firma del mandatario.

La normativa consolida un nuevo marco de cooperación fiscal entre ambos países y busca fortalecer la transparencia y el intercambio de información tributaria conforme a estándares internacionales.