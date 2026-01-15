Mulino viaja este viernes a Paraguay y el domingo a Suiza para agenda clave de comercio y logística

En Suiza, Mulino sostendrá reuniones con presidentes, primeros ministros y empresarios internacionales, principalmente en temas relacionados con puertos, marina mercante y logística.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, iniciará este viernes 16 de enero una gira internacional que lo llevará a Paraguay y Suiza, con el objetivo de participar en encuentros de alto nivel vinculados al comercio, la logística y la cooperación internacional.

Mulino viajará a Paraguay para asistir a la reunión entre el Mercosur y la Unión Europea, en la que ambas partes firmarán un acuerdo de libre comercio que ha tomado más de dos décadas en concretarse. El mandatario calificó este paso como “un avance tremendo”, al destacar que el tratado ha requerido 25 años de negociaciones y representa un hito tanto para el bloque sudamericano como para la Unión Europea.

El presidente regresará al país la noche del sábado, pero el domingo 18 de enero partirá nuevamente, esta vez hacia Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial. En este espacio, Mulino sostendrá reuniones con presidentes, primeros ministros y empresarios internacionales, principalmente en temas relacionados con puertos, marina mercante y logística.

Puedes leer: Gobierno pagará intereses por décimos de 1972 y 1983 a cientos de jubilados

Según explicó, el foro representa una oportunidad clave para exponer la visión de Panamá y compartir experiencias en espacios de diálogo con otros jefes de Estado. En ese contexto, adelantó que mantendrá un encuentro con el primer ministro de los Países Bajos para abordar asuntos portuarios y logísticos, resaltando la amplia experiencia de Holanda, a la que considera una potencia europea en materia de puertos.

Se prevé que el presidente Mulino retorne al país en horas de la noche del jueves 22 de enero.

La firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se produce, no obstante, en medio de protestas de agricultores y productores europeos en países como Francia y España, quienes han manifestado su oposición al tratado por posibles impactos en el sector agrícola del bloque comunitario.

Te puede interesar: Mulino espera que en junio el Gobierno defina el futuro de la mina de Donoso