Joven de 28 años muere tras recibir un disparo en el pecho durante una discusión en Las Mañanitas

La Fiscalía solicitó el allanamiento de la vivienda del presunto agresor, mientras las investigaciones continúan para esclarecer este homicidio.

Ciudad de Panamá/Arrancó como una provocación y terminó en un homicidio. La víctima, un hombre de 28 años de edad, recibió un disparo en el pecho y, aunque fue trasladado con vida al hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y recibió atención médica, no logró sobrevivir. En este hecho, otro hombre de 22 años resultó herido con un balazo en el pie.

TVN Noticias llegó hasta el sector de Brisas Frescas, en Las Mañanitas, donde ocurrió este hecho. De acuerdo con los primeros informes policiales, el hombre fallecido y el herido habrían acudido a una tienda de la comunidad.

En ese lugar se dio un encontronazo con otro joven a quien, según testigos, le habrían lanzado botellas. Este joven presuntamente respondió sacando un arma de fuego y realizando los disparos. La Fiscalía solicitó el allanamiento de la vivienda del presunto agresor, mientras las investigaciones continúan para esclarecer este homicidio.

Información de Nicanor Alvarado

Contenidos que le pueden interesar: