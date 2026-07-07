Juan Barsallo es reelegido presidente del Concejo Municipal de San Miguelito

El Concejo Municipal de San Miguelito tiene entre sus funciones debatir y aprobar acuerdos municipales, además de participar en la distribución del presupuesto y en la adopción de normas que regulan el funcionamiento del distrito.

El concejal del corregimiento Amelia Denis de Icaza, Juan Barsallo, fue reelegido como presidente del Concejo Municipal de San Miguelito para un segundo periodo consecutivo, en una votación que volvió a evidenciar la correlación de fuerzas políticas dentro de ese órgano deliberativo.

Tras su reelección, Barsallo señaló que entre las principales prioridades para este nuevo periodo figuran temas como la recolección de basura, el abastecimiento de agua potable y la seguridad en el distrito.

La continuidad de Barsallo en la presidencia cobra relevancia debido a que es el único concejal del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que logró mantener su curul en las pasadas elecciones dentro del distrito de San Miguelito.

La elección también reflejó la conformación de dos bloques dentro del Concejo Municipal.

Por un lado, cuatro concejales integran un grupo independiente, mientras que un bloque de cinco concejales, conformado por dos representantes de Realizando Metas (RM), uno del PRD, una representante del Molirena y un concejal independiente, mantiene la mayoría de votos.

Barsallo defendió la autonomía de esta instancia y aseguró que las decisiones responden a la voluntad de sus integrantes.

"El Concejo toma sus propias decisiones porque es independiente y nosotros demostramos esa madurez", afirmó.

Desde enero de 2025, esta mayoría política ha permitido que la presidencia del concejo permanezca en manos de ese bloque.

Durante la jornada también surgieron voces que pidieron mayor apertura en la gestión del Concejo Municipal, como la de la alcaldesa del distrito, Irma Hernández, y el representante de Belisario Porras.

El concejal Javier Valverde, del corregimiento, Belisario Porras, señaló que la división entre los bloques políticos ha sido evidente desde el inicio de la actual administración y consideró que la mayoría continuará imponiendo sus decisiones en las votaciones.

Hernández reconoció que la dinámica política ha representado un desafío, aunque destacó que el órgano ha logrado sacar adelante su trabajo.

Asimismo, expresó su expectativa de que durante este nuevo periodo prevalezcan "la transparencia y un mayor compromiso ético y democrático" por parte de las autoridades.

El Concejo Municipal de San Miguelito tiene entre sus funciones debatir y aprobar acuerdos municipales, además de participar en la distribución del presupuesto y en la adopción de normas que regulan el funcionamiento del distrito.

Información de Nicanor Alvarado

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