Jubilan con honores a los caninos 'Karina' y 'Black' tras años de lucha antinarcóticos

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos caninos de trabajo, Black y Karina, fueron oficialmente retirados del servicio activo este miércoles 24 de septiembre tras una destacada carrera en operaciones antinarcóticos y de seguridad nacional.

Según informaron las autoridades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), tanto Black como Karina participaron en múltiples operaciones de rescate y detección de sustancias narcóticas, donde lograron importantes decomisos de sustancias ilícitas, convirtiéndose en elementos clave en la lucha contra el crimen organizado.

"El tiempo que ellos han dedicado a la institución. Han estado en múltiples operaciones donde han hecho grandes capturas, han aportado mucho a este Estado, a nuestro país, a la ciudadanía. Así como nosotros también nos jubilamos, ellos también; es necesario hacer ver y mostrar la importancia y el trabajo que ellos realizan dentro de esta institución", explicó Julio Navarro, miembro del departamento canino del Senan durante el evento.

Se pudo conocer que Black llegó al Departamento Canino como resultado de una donación realizada por un miembro de la institución, quien identificó en el animal las características necesarias para el trabajo especializado. "Los canes cuando llegaron aquí ya eran canes adultos. El can Black fue un perro que fue donado por parte de un compañero, ya que vio que mantenía esas características que nosotros requerimos para el trabajo en detección de sustancias narcóticas", detalló Daniel De Gracia, instructor canino de la entidad.

El proceso de incorporación incluyó un período de entrenamiento especializado que permitió a Black integrarse exitosamente a las operaciones. Por su parte, Karina ingresó al servicio mediante una donación de una agencia de seguridad privada. Aunque la pastora alemana ya contaba con entrenamiento previo en detección, De Gracia indicó que debió someterse a un proceso de adaptación a los protocolos específicos del Senan.

Ambos canes fueron entregados oficialmente a familias adoptivas que completaron un riguroso proceso de selección. "Para mí y para mis hijos, fue un proceso que duró más o menos un año para poder nosotros adoptarla. Al final, pues, se logró", manifestó Nidia Díaz, quien adoptó a Karina.

La ceremonia de jubilación incluyó elementos protocolares diseñados para honrar el servicio prestado por los animales. Los perros realizaron una última requisa oficial, fueron obsequiados con juguetes como reconocimiento simbólico y participaron en una formación de honor junto a sus compañeros K9 activos.

El evento sirvió también como plataforma para promover la adopción de perros adultos, una práctica que, según las autoridades, requiere mayor conciencia. Esta primera ceremonia de jubilación K9 marcó se llevó a cabo en las instalaciones del Departamento Canino Aeronaval. "La idea con esta jubilación es que ahora ellos, el tiempo que les queda de vida y salud, puedan disfrutarla", puntualizó Navarro.

La ceremonia concluyó con la entrega formal de Black y Karina a sus respectivas familias adoptivas, cerrando así un capítulo en la historia operativa y abriendo un nuevo período de descanso para estos veteranos de cuatro patas que dedicaron años al servicio de la seguridad nacional.

Con información de Enis Quintero