La audiencia se realizó este jueves 24 de enero, en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

La juez motivó su decisión en que no se enmarca la conducta penal del artículo 138-A que argumentó la Fiscalía, además de que se trata de críticas de caricaturas, de los comentarios de un usuario en las redes, por lo que no admitió tampoco la formulación de la imputación.

La defensora pública, Carmen Tovar, pidió la desaprehensión y desistimiento de la imputación basado en que se trata de críticas a caricaturas, no hubo vulnerabilidad a la víctima, además de que el examen psicológico no fue realizado por peritos del Instituto de Medicina Legal, y adujo que de ser un delito contra el honor se requiere una querella, la cual no ha sido constituída.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Gina Diaz, solicitó reconsideración, porque se trata de afectaciones a una mujer.

Previo a la decisión de desaprehension, se realizaron audiencias de incautación de datos y de allanamiento, las cuales fueron legalizadas por la juez.

Luego de darse la desaprehensión y la no admisión de la imputación, el señor de 64 años, fue liberado y por el momento, la fiscalía no podrá investigarlo.