Defensa de Martinelli inicia contrainterrogatorio a perito en caso Pinchazos

Rivera Calle dio detalles de cómo llegó al caso Pinchazos, tras una reunión con la procuradora Ana Belfón y que asistió a reuniones donde estuvo presente Rolando López, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y el fiscal Marcelino Aguilar.

El perito indicó que no se le dio instrucciones, pero que se le advirtió que estaría Martinelli en la investigación y que no diera información a nadie del caso.

Rivera Calle aseguró que tuvo situaciones tensa con el secretario del CSN, quien se presentaba a los laboratorios de Medicina Legal y él le advertía que no podía estar en ese lugar.

El perito en muchos momentos de la audiencia de este martes, se refirió en términos fuertes al secretario del CSN.

El fiscal Aurelio Vásquez indicó que la situación entre Rivera Calle y López es un tema que no intervendrá la fiscalía.

“La evidencia entró que es lo más importante. La información está en los discos. La defensa cuestiona el embalaje de las pruebas, pero lo digital fue reconocido”, expresó el fiscal.

“Me preocuparía si el perito dice que no reconoce nada de lo que está ahí, eso sí me preocuparía porque no tendría que mostrarle a los testigos y no tendría material para el caso”, aseguró Vásquez.

El juicio oral continúa mañana a las 9:00 a.m. en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

Con información de Elizabeth González.