Expresidente Martinelli propone fianza de excarcelación de 250 mil a 500 mil dólares

La petición fue sustentada por el abogado Dimas Guevara, parte del equipo legal del exmandatario, alegando su condición médica y distintos padecimientos.

El abogado aseguró que su representado no pretende evadir la justicia. "Hay un elemento importante sobre las premisas para establecer la fianza de excarcelación. Ricardo Martinelli no pretende evadir los procesos, además renuncia a los derechos que tenía en Estados Unidos", dijo.

El magistrado fiscal Harry Díaz refutó los alegatos de la defensa del expresidente panameño, así como cuestionó los motivos y tildó de "irrisorio" el monto propuesto para la fianza por el equipo legal.

"La defensa trata de solicitar una fianza de 250 mil a 500 mil dólares, si cuando estaban en Estados Unidos ofrecieron 5 millones y luego 20 millones", dijo Díaz en el acto. "Nos extraña que corra para cargos públicos y que se diga que está grave de salud".

El magistrado fiscal reiteró los delitos por los que Martinelli está siendo investigado y por los cuales se piden una condena de 21 años de prisión, y rechazó se le ordene una medida cautelar distinta a la detención preventiva, al destacar que el exmandatario no atendió el proceso de "forma voluntaria".

"La salud de Martinelli es un tema que se ha tratado ampliamente en la fase intermedia y los médicos han dicho que lo que padece es algo típico a su edad", manifestó.

David Cuevas, abogado apoderado de Rosendo Rivera, querellante autónomo, y Carlos Herrera Morán, vocero en representación de las víctimas querellantes, solicitaron se rechace la petición de fianza a favor del expresidente.

"El acusado estuvo casi tres años evadiendo la justicia panameña y se ha conocido que durante el proceso se ha negado a recibir atención médica. Entonces, ¿qué mensaje se está dando?", cuestionó Cuevas.

"Nunca debemos olvidar las razones por las cuales Martinelli está sentado allí. Él no vino voluntariamente, el brazo de justicia lo alcanzó en Estados Unidos", comentó Herrera Morán al Pleno de la Corte Suprema.

En el acto, el expresidente Martinelli tuvo oportunidad de intervenir e insistió que se le ha "fabricado" un caso y que es "inocente" de todos los cargos de los que ha sido acusado en este proceso. Además, señaló desconocer que se realizaran escuchas telefónicas desde el Consejo de Seguridad Nacional durante su administración.

Martinelli dijo que en el periodo 2012 a 2014 no asistía a las reuniones del ente al considerarlas "aburridas".

"Yo me merezco una fianza, tengo derecho a ella. Todo panameño tiene ese derecho y yo no soy distinto. Si alguien pinchó, que le caiga el peso de la ley, yo no tengo nada que ver", señaló.

El magistrado presidente interino de la CSJ, Hernán De León, decretó un receso a la 1:48 p.m. para deliberar sobre la solicitud de la defensa del expresidente.