Premundial Sub17 | ¿Cuándo y a qué hora jugará Panamá su segundo partido?

Los partidos de la selección Sub17 de Panamá los podrás escuchar EN VIVO por TVN Radio 96.7 fm.

Premundial Sub17 Panamá vs Dominica
Premundial Sub17 Panamá vs Dominica / Foto: FPF

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá, dirigida por el entrenador panameño Felipe Baloy, afronta este sábado un nuevo reto en el clasificatorio regional tras un debut contundente en el que goleó 6-1 a Dominica, resultado que la colocó como líder provisional del grupo.

El combinado nacional regresa hoy sábado 7 de febrero a la cancha del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde enfrentará a la Selección Sub-17 de Anguila, en partido programado para las 8:00 p.m. Anguila llega a este compromiso luego de caer 3-0 ante Nicaragua en su primer encuentro del torneo, por lo que buscará recuperarse frente a un Panamá que llega con confianza y buen ritmo.

Otras noticias: Premundial Sub-17 de Concacaf| Panamá arranca con goleada en casa ante Dominica

Otras noticias: Mundial 2026 | “Panameño, que no te metan un gol”: La estrategia para proteger a la fanaticada

En su estreno, Panamá mostró solidez colectiva y eficacia ofensiva, reflejada en los seis goles anotados frente a Dominica, un resultado que no solo dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, sino que también marcó diferencias tempranas en la tabla de posiciones. La Sub-17 canalera lidera el grupo con 3 puntos, +5 en diferencia de goles, superando a Nicaragua, que también ganó en la primera jornada.

Tras la primera fecha, la clasificación se encuentra de la siguiente manera: Panamá Sub-17 es líder con una victoria (6-1), seguido por Nicaragua Sub-17 con triunfo de 3-0 ante Anguila. Más abajo aparecen Anguila y Dominica, ambas sin puntos, mientras que Guadalupe aún no ha debutado en la competencia.

La Jornada 1, disputada el jueves 5 de febrero, dejó los resultados de Panamá 6-1 Dominica y Nicaragua 3-0 Anguila. Para la jornada sabatina, además del duelo entre Panamá y Anguila, se medirán Dominica vs Nicaragua desde las 5:00 p.m., en un partido clave para el desarrollo del grupo.

Otras noticias: Michael Amir Murillo oficializa su llegada al Beşiktaş JK: "Es un orgullo ser el primer panameño en este club"

El calendario se cerrará el martes 10 de febrero, cuando Dominica enfrente a Anguila a las 5:00 p.m., y posteriormente se dispute el choque más esperado de la fase: Panamá vs Nicaragua, a las 8:00 p.m., encuentro que podría definir el liderato y la clasificación.

Con el respaldo de su afición en casa y tras un arranque demoledor, la Selección Sub-17 de Panamá intentará mantener el paso perfecto y dar un nuevo golpe de autoridad en el camino hacia su objetivo.

Otras noticias: Selección de Panamá jugará en África en el mes de marzo, preparación Mundial 2026

Otras noticias: Concacaf traza la ruta hacia 2030: Un calendario renovado con siete boletos al Mundial en juego

Temas relacionados

Selección Sub-17 de Panamá Dominica Estadio Rommel Fernández concacaf
Si te lo perdiste
Lo último
stats