Premundial Sub17 | ¿Cuándo y a qué hora jugará Panamá su segundo partido?

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá, dirigida por el entrenador panameño Felipe Baloy, afronta este sábado un nuevo reto en el clasificatorio regional tras un debut contundente en el que goleó 6-1 a Dominica, resultado que la colocó como líder provisional del grupo.

El combinado nacional regresa hoy sábado 7 de febrero a la cancha del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde enfrentará a la Selección Sub-17 de Anguila, en partido programado para las 8:00 p.m. Anguila llega a este compromiso luego de caer 3-0 ante Nicaragua en su primer encuentro del torneo, por lo que buscará recuperarse frente a un Panamá que llega con confianza y buen ritmo.

En su estreno, Panamá mostró solidez colectiva y eficacia ofensiva, reflejada en los seis goles anotados frente a Dominica, un resultado que no solo dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, sino que también marcó diferencias tempranas en la tabla de posiciones. La Sub-17 canalera lidera el grupo con 3 puntos, +5 en diferencia de goles, superando a Nicaragua, que también ganó en la primera jornada.

Tras la primera fecha, la clasificación se encuentra de la siguiente manera: Panamá Sub-17 es líder con una victoria (6-1), seguido por Nicaragua Sub-17 con triunfo de 3-0 ante Anguila. Más abajo aparecen Anguila y Dominica, ambas sin puntos, mientras que Guadalupe aún no ha debutado en la competencia.

La Jornada 1, disputada el jueves 5 de febrero, dejó los resultados de Panamá 6-1 Dominica y Nicaragua 3-0 Anguila. Para la jornada sabatina, además del duelo entre Panamá y Anguila, se medirán Dominica vs Nicaragua desde las 5:00 p.m., en un partido clave para el desarrollo del grupo.

El calendario se cerrará el martes 10 de febrero, cuando Dominica enfrente a Anguila a las 5:00 p.m., y posteriormente se dispute el choque más esperado de la fase: Panamá vs Nicaragua, a las 8:00 p.m., encuentro que podría definir el liderato y la clasificación.

Con el respaldo de su afición en casa y tras un arranque demoledor, la Selección Sub-17 de Panamá intentará mantener el paso perfecto y dar un nuevo golpe de autoridad en el camino hacia su objetivo.

