Juicio Odebrecht: audiencia del día 16 avanza con nuevas comparecencias periciales

Panamá/La audiencia número 16 del juicio por el caso Odebrecht continúa hoy con la comparecencia del perito Manuel Erasmo Moreno, solicitado por el abogado Arturo Sauri, en representación de Carlos Duboy.

Moreno explicó ayer que Duboy actuó en 2008 como subtesorero de campaña, y que en la cuenta Strategy Management solo se recibieron dos transferencias, provenientes de Constructora Internacional del Sur y Kleinfeld Services, empresas vinculadas a Odebrecht.

Además, enfatizó que los fondos no fueron utilizados para fines personales del señor Carlos Duboy, sino que se destinaron al apoyo de la campaña política, especialmente para cubrir gastos previos al 23 de noviembre de 2008, fecha en la que se proclamó al candidato aforado como presidente.

Para la jornada de hoy también se espera la comparecencia de Edulo Castillo y Tatiana Chérigo.

Noticia en desarrollo...