Relacionados Víctimas de estafador checo reclaman justicia

Marek Stibor, y otras ocho personas está involucradas en el caso, donde la fiscalía ha pedido 12 años de prisión para el ciudadano checo.

Para los involucrados también se ha pedido seis años de inhabilitación de funciones públicas por los delitos de patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada y contra la fe pública, por falsedad de documentos.

El juicio va a continuar este viernes 6 de octubre, donde se podrá escuchar la intervención de los abogados defensores.

Edgardo Reyes, abogado de una de las empresarias afectadas dijo que han escuchado lo que tenía que decir la fiscalía, los elementos probatorios vinculantes y las penas que solicita para cada uno de los imputados por la comisión de los posibles delitos.

Stibor tenía 2 empresas en el país: Panamá Factorin And Forfaiting Group Inc; y Patria Investments Inc.

En el 2007, Marek Stibor fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión en República Checa por el delito de estafa. Sin embargo, escapó valiéndose de otras identidades y logra ingresar a Panamá.

En julio del 2012 es detenido y puesto a órdenes de migración, a raíz de la solicitud de la oficina de Interpol Praga. Sin embargo, logra evadirse antes de ser deportado.