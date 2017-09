Juzgado otorgó fianza de $250 mil a exministro Frank De Lima

Relacionados Sala Penal llevará a cabo audiencia por hábeas corpus que presentó Frank de Lima

El anuncio de la fianza dada a De Lima fue hecho por el fiscal anticorrupción de Descarga, Adecio Mojica, en la audiencia de apelación a un hábeas corpus presentado por De Lima.

La fiscalía anunció apelación a la fianza de excarcelación, por lo que Frank de Lima continuará detenido en la cárcel El Renacer, hasta que el Segundo Tribunal resuelva el recurso.

De Lima está preso desde el 21 de agosto de este año, cuando rindió indagatoria en la fiscalía.

Este caso guarda relación a un contrato de concesión que se dio en el aeropuerto de Tocumen el 15 de diciembre de 2010, cuando De Lima era presidente de la junta directiva de Tocumen S.A.

Confirman decisión

La audiencia se celebró en la tarde hoy martes 12 de septiembre, en el Salón de Casación del Órgano Judicial y estuvo a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados José Ayú Prado, Harry Díaz y Luis Mario Carrasco, confirmaron la decisión del Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Panamá, que se inhibió de resolver el hábeas corpus.

Además ordenaron enviar el hábeas corpus al pleno de la Corte Suprema, para que resuelva el recurso bajo las reglas del sistema inquisitivo.

Los abogados del exministro presentaron el hábeas corpus ante el Tribunal de Apelaciones alegando que el caso debe regirse bajo el SPA.

Dicho tribunal se inhibió de resolver el recurso en audiencia del pasado miércoles 6 de septiembre y por ello presentaron la apelación.

Franklin Amaya, abogado del exministro De Lima, manifestó que se debía declarar ilegal la detención de su cliente, tal como lo decretó la Sala Pënal en otra audiencia con otra acusada en este caso, Carmen Berrio de Alvarez.

Amaya consideró que la investigación debía seguirse bajo el SPA y no por el sistema inquisitivo.

No obstante, el magistrado Díaz recordó que el caso de Berrios de Alvarez se declaró ilegal su detención y se le liberó, porque no guardaba relación con los hechos. Agregó que en esa audiencia no se entró a discutir si el caso debía regirse por el SPA o el inquisitivo.

Detalles de la investigación

La investigación a De Lima surge porque una auditoría de la Contraloría reveló una lesión patrimonial de 3 millones 919 mil dólares.

El estado dejó de ingresar ese dinero producto de una adenda que se dio a un contrato de concesión refrendado el 15 de diciembre de 2010 por Tocumen S.A., sociedad que administra el aeropuerto.

El contrato, firmado cuando De Lima era presidente de la junta directiva de Tocumen S.A., estableció una adenda al contrato de concesión otorgado a la empresa Tequendama, a la que se le había otorgado un espacio de 63 metros cuadrados para vender ropa y zapatos en el aeropuerto. Por este espacio, debía pagar un arrendamiento de 48 mil dólares.

Con la adenda al contrato, se amplió a 125 metros cuadrados el espacio otorgado a Tequendama.

Pero ese espacio adicional fue cedido por Tequendama a otra empresa y no fue sometido a las reglas de una concesión, ni se pagó arrendamiento adicional.