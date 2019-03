Tribunal corrige: juicio oral a Martinelli se reanudará el 5 de abril

Será el 5 de abril la nueva fecha en la que el expresidente Martinelli, sus abogados defensores, la fiscalía y los querellantes deberán reencontrarse nuevamente para continuar con este juicio, que se encontraba en la etapa de presentación de pruebas, por parte de los fiscales.

Inicialmente el Tribunal había fijado el 8 de abril como el día para reanudar la audiencia.

El Tribunal respaldó su decisión debido a que según el artículo 372 del Código Procesal Penal las audiencias de juicio oral se podrán suspender justificadamente, por un plazo máximo de 10 días calendarios.

“Resulta claro entonces que, por tratarse de días calendarios y no hábiles, el mismo debía computarse del 28 de marzo al 6 de abril de 2019; de manera que, para no restarle en su mayoría los siete días concedidos y no sobrepasar el plazo máximo de 10 días calendarios contemplados en dicha norma, esta debe reanudarse el viernes cinco de abril de 2019, conforme al artículo 127 del Código Procesal Penal, que establece que el Tribunal de juicio sesiona en días y horas hábiles”; destaca la comunicación del Tribunal.

Tras finalizar la lectura de las pruebas que se van a debatir en el juicio, ahora lo que sigue es que solamente las partes en el proceso revisen los siete cuadernillos que contienen las escuchas telefónicas ilegales. Ya los jueces han advertido que nadie puede divulgar estos contenidos.

La revisión se hará desde mañana jueves 28 de marzo hasta el próximo viernes 5 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en la Fiscalía en el edificio Avesa.

Durante el juicio el fiscal leyó algunas pruebas documentales, entre estas una certificación traducida de la empresa israelí NSO Group Technologies en donde consta que el 3 de julio del 2012 se entregó una orden para la instalación del sistema Pegasus, cuyo usuario estaba bajo el nombre de Gustavo Pérez, cuando era jefe del Consejo de Seguridad.

Además señala el documento que el sistema se instaló en la ciudad de Panamá por un costo de 13 millones de dólares.

En cuanto a los servicios que incluía el contrato estaban soporte, mantenimiento y entrenamiento del sistema Pegasus y lo más importante, ofrecía la recolección y recopilación de información de dispositivos móviles de 150 "objetivos" que según la fiscalía eran las 150 víctimas de los pinchazos telefónicos.

Además la Fiscalía también reiteró entre sus argumentos que Gustavo Pérez y otro exdirector del Consejo de Seguridad (Alejandro Garuz), fueron condenados como cómplices de las escuchas telefónicas y que si ambos eran cómplices entonces había un autor.

Sin embargo, Alfredo Vallarino, abogado de Ricardo Martinelli respondió que Gustavo Pérez siempre puso en duda que fuera su firma y que hasta el momento la Fiscalía no ha presentado algún documento que mencione al expresidente.