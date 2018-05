Abogados intentan impedir investigación por el caso Jal Offshore

Relacionados Fiscalía gira orden de indagatoria contra Riccardo Francolini y otras 18 personas

Entre las acciones presentadas por abogados de los investigados están un amparo de garantías constitucionales interpuesto contra una decisión de la jueza Decimocuarta Penal que declaró que el caso Jal Offshore está bajo la ley de delincuencia organizada es decir es una causa compleja.

A través del amparo los defensores pretendían revertir esta categoría, pero no tuvieron suerte porque el primer tribunal superior negó la admisión del amparo.

Los magistrados explicaron en un fallo al que tuvo acceso TVN Noticias que el amparo de garantías no se puede utilizar para impugnar una resolución refiriéndose a aspectos de legalidad, además que el tribunal no puede determinar si la interpretación que un juez le da a las normas o valoraciones que hace en el proceso son correctas o no. En otras palabras a través del amparo no se puede debatir aspectos relativos a los trámites propios de los procesos.

Por tales razones el primer tribunal superior decidió no admitir el amparo de garantías presentado por Jal offshore.

Sin embargo, la historia no termina aquí, porque los abogados han utilizado varias vías para oponerse a que el caso sea tramitado como causa compleja. Se informó que hasta se ha utilizado un mismo recurso dos veces a través de diferentes abogados para refutar la decisión de la jueza.

La Fiscalía Séptima Anticorrupción investiga presuntas transacciones millonarias que hiciera la sociedad Jal Offshore por medio de una cuenta de Financial Pacific. La Fiscalía sospecha que como intervinieron personas que no tenían relación con esta casa de valores se cometió el delito de blanqueo de capitales.