Se atrasa el inicio de audiencia contra hombre grabado realizando actos de exhibicionismo en una barriada de La Chorrera

El 17 de enero, alrededor de las 7:35 de la noche, el hombre fue aprehendido tras operativos realizados de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ministerio Público en distintos puntos del distrito de La Chorrera.

Para las 9:30 de la mañana de este lunes 19 de enero estaba programada una audiencia de control de garantías contra un hombre presuntamente vinculado al delito de corrupción de menores, por un hecho ocurrido en el sector de Altos de las Praderas, en La Chorrera, el pasado 14 de enero.

De acuerdo con los reportes captados en un video, el hombre realizó actos de exhibicionismo frente a niños: uno de 2 años y otra de 7 años, mientras se encontraban bañándose en una piscina junto a una mujer, que figura como su familiar.

Por la ausencia del abogado del señalado, hasta el cierre de esta nota, no se ha iniciado, a pesar de estar programada para las 9:30 a.m.

Nota relacionada: Hombre pagará condena de 47 años de prisión por aberrante caso de abuso sexual contra sus hijas e hijastras

La situación generó preocupación entre los residentes del sector, ya que el hombre permanecía en libertad a pesar de los hechos denunciados ante las autoridades, redes sociales y medios de comunicación.

Dos días después del incidente, residentes de la barriada Los Guayacanes informaron que el hombre y su familia se habían mudado de la vivienda donde fue captado realizando actos que atentan contra la integridad de menores de edad. Sin embargo, las investigaciones continuaron hasta lograr su ubicación y posterior aprehensión.

El hombre fue aprehendido el 17 de enero, alrededor de las 7:35 de la noche, tras operativos realizados de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ministerio Público en distintos puntos del distrito de La Chorrera.

TVN Noticias se mantiene en el lugar dando seguimiento al desarrollo de esta audiencia, y se estará ampliando la información conforme surjan nuevos detalles oficiales.

Información de Yiniva Caballero

También podría leer: