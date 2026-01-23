Condenan a 16 años de prisión a exdocente por delitos sexuales; mantenía material de abuso infantil

La sentencia fue impuesta por los delitos de corrupción de personas menores de edad y posesión de material de abuso sexual infantil, luego de que el imputado fuera aprehendido el jueves 22 de enero en el corregimiento de Ancón.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, el caso se remonta al año 2025, cuando el hombre fue señalado por presuntos delitos sexuales en perjuicio de una menor, hechos que habrían ocurrido mientras se desempeñaba como docente en un centro educativo.
De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, el caso se remonta al año 2025, cuando el hombre fue señalado por presuntos delitos sexuales en perjuicio de una menor, hechos que habrían ocurrido mientras se desempeñaba como docente en un centro educativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un exprofesor de 32 años, investigado desde 2025 por delitos sexuales en perjuicio de una menor, fue condenado a 16 años de prisión este viernes 23 de enero, tras una audiencia celebrada ante un juez de garantías.

De acuerdo con la Policía Nacional, la investigación se inició el año pasado, cuando el hombre fue señalado por presuntos actos sexuales cometidos mientras se desempeñaba como docente en un centro educativo. Las diligencias permitieron avanzar en el proceso penal tras el hallazgo de material de abuso sexual infantil en equipos tecnológicos decomisados durante actuaciones judiciales previas.

La captura fue realizada en coordinación con el Ministerio Público, lo que permitió presentar los elementos probatorios ante las autoridades judiciales y culminar con la condena.

Las autoridades reiteraron que los delitos sexuales contra niños y adolescentes son graves y no serán tolerados, e instaron a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier hecho similar, recordando que los reportes son confidenciales y fundamentales para la protección de la comunidad.

