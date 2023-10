Imputan cargo a tercer médico por caso de adulto mayor que falleció en el Complejo Hospitalario de la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/Un médico radiólogo de 35 años de edad ha sido imputado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en calidad de autor, tras el fallecimiento de un adulto mayor que en octubre de 2018, que fue en busca de atención al Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), en ciudad de Panamá.

La orden fue dictada por la jueza de garantías, Yanina Mosquera, en audiencia de solicitudes múltiples, dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público, contra el profesional de la salud.

La jueza de conocimiento del proceso no decretó medidas cautelares al ciudadano, ya que el Ministerio Fiscal representado por la fiscal Atzayensi Anderson desistió de realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares personales, informó el Órgano Judicial.

Con esta imputación son tres los profesionales de la salud que se encuentran arraigados al proceso.

El médico estuvo representado por el abogado Juan Ruiz, mientras que la víctima fue representada por el abogado Julio Núñez.

En esta audiencia de control de garantías se realizó en horas de la mañana de este viernes 13 de octubre.

Por este mismo caso el pasado 12 de octubre de 2023, a dos médicos cirujanos se les imputaron cargos por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en calidad de autores. En el acto de audiencia la jueza Mosquera decidió no imponer medidas cautelares a ninguno de los dos, al considerar que el Ministerio Público, ya que no se reunieron los requisitos y no se observa el riesgo procesal de peligro de fuga, argumentado por la fiscal.

Este caso guarda relación con hechos ocurridos el 16 de octubre de 2018, cuando un adulto mayor falleció en una instalación hospitalaria. Por este mismo caso se encuentran dos personas más imputadas.