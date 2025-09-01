Miembro de la temida organización criminal Tren de Aragua es capturado en Panamá

Panamá/Miembros del Tercer Batallón Pacífico, en conjunto con personal del Servicio Nacional de Migración, aprehendieron a un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien, al ser verificado mediante el sistema biométrico, mantenía una alerta emitida por el gobierno de los Estados Unidos por su presunta vinculación al grupo criminal Tren de Aragua.

Te puede interesar: EEUU bloquea activos y prohíbe toda transacción financiera con líderes del Tren de Aragua

Además, al momento de su aprehensión, se le encontraron los siguientes indicios: un teléfono celular, dos envoltorios con posible sustancia ilícita (presuntamente marihuana), una pipa para fumar y un encendedor.

El ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.