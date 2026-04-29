Por 'razones humanitarias' dan retención domiciliaria a acusado de robo a joyería en Plaza 5 de Mayo

El hombre, fue llevado hoy miércoles a audiencia de control de garantías, donde fue imputado por robo agravado y posesión ilícita de arma de fuego agravada.

El hombre de 38 años que fue aprehendido infraganti durante el robo de una joyería, ubicada en la Plaza 5 de Mayo permanecerá bajo retención domiciliaria y con brazalete electrónico, medidas cautelares que, de acuerdo con el Juzgado de Garantías, se impusieron por “razones humanitarias”

El hombre, fue llevado hoy miércoles a audiencia de control de garantías, en el Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, donde fue imputado por los delitos de robo agravado y posesión ilícita de arma de fuego agravada.

El hecho se registró el pasado jueves, 23 abril de 2026, cuando, según informes preliminares, el imputado, junto a otros dos individuos, habría intentado perpetrar un asalto a mano armada dentro de la joyería; pero, la rápida reacción de unidades policiales que se encontraban cerca, tras recibir la alerta, permitió su aprehensión.

Durante el momento en que el hombre era puesto bajo aprehensión, resultó con lesiones en la cabeza, por lo que fue operado. La defensa del imputado, a cargo de la abogada Yaneth Williams, presentó la condición médica como una circunstancia que pondría en riesgo su vida dentro de un penal. Ante esto el tribunal de garantías impuso las medidas distintas a la detención.

El Ministerio Público, representado en la audiencia por la fiscal Jennibel Barraza, anunció recurso de apelación contra la decisión. La audiencia para resolver la apelación se realizará el próximo 5 de mayo, a las 10:00 de la mañana ante el Tribunal Superior de Apelaciones.