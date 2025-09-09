Realizan nuevo juicio por crimen de hombre descuartizado en Los Abanicos; familia exige justicia

Chiriquí/Los familiares de Arturo Cedeño, de 34 años, que fue descuartizado y arrojado dentro de una letrina en abril de 2021 en el sector de Los Abanicos, manifestaron su malestar tras la decisión del Tribunal Superior, que resolvió reabrir el caso y realizar un nuevo juicio a petición de la defensa de una de las personas condenadas hace tres años por este crimen.

“Hasta el día de hoy estamos cansados porque esto se ha dilatado demasiado. Ya han pasado casi cuatro años y medio y ahora nos enteramos de que el juicio había sido anulado. Nuevamente vamos a juicio y esperamos que esta vez sea lo último, porque mi mamá ya está cansada de esto. Es lamentable, por la manera en que ocurrieron los hechos; ya es para que nos hubiesen hecho justicia”, expresó la hermana de la víctima.

El nuevo juicio oral contra el acusado inició este martes 9 de septiembre y se prevé que se extienda por al menos cuatro días. Cabe recordar que en el proceso de investigación fueron llamados a juicio dos personas: una de ellas aceptó un acuerdo de pena, mientras que la otra apeló la condena impuesta en un juicio oral realizado hace más de dos años.

Información de Demetrio Ábrego