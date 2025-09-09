Realizan nuevo juicio por crimen de hombre descuartizado en Los Abanicos; familia exige justicia
Chiriquí/Los familiares de Arturo Cedeño, de 34 años, que fue descuartizado y arrojado dentro de una letrina en abril de 2021 en el sector de Los Abanicos, manifestaron su malestar tras la decisión del Tribunal Superior, que resolvió reabrir el caso y realizar un nuevo juicio a petición de la defensa de una de las personas condenadas hace tres años por este crimen.
- Mulino designa a Carlos Villalobos y Gisela Agurto como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia
“Hasta el día de hoy estamos cansados porque esto se ha dilatado demasiado. Ya han pasado casi cuatro años y medio y ahora nos enteramos de que el juicio había sido anulado. Nuevamente vamos a juicio y esperamos que esta vez sea lo último, porque mi mamá ya está cansada de esto. Es lamentable, por la manera en que ocurrieron los hechos; ya es para que nos hubiesen hecho justicia”, expresó la hermana de la víctima.
El nuevo juicio oral contra el acusado inició este martes 9 de septiembre y se prevé que se extienda por al menos cuatro días. Cabe recordar que en el proceso de investigación fueron llamados a juicio dos personas: una de ellas aceptó un acuerdo de pena, mientras que la otra apeló la condena impuesta en un juicio oral realizado hace más de dos años.
Información de Demetrio Ábrego