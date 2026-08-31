Reprograman audiencia de apelación del exdirector de la DGI, Publio De Gracia

De Gracia es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales .

Ciudad de Panamá/La audiencia de apelación en el caso que se le sigue al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, fue reprogramada para el próximo 16 de septiembre a las 2:00 p.m. en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Fortuna.

El acto judicial no pudo concretarse debido a problemas técnicos en la conexión virtual desde el centro de reclusión donde permanece el exfuncionario. Según explicó su defensora, la abogada Gladys Quintero, no se logró enlazar al procesado mediante el sistema digital que emplean los centros penales, por lo que la Oficina Judicial notificó la imposibilidad de continuar con su trámite en la jornada.

De Gracia es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Durante la misma audiencia sí se resolvió la situación de la coimputada Elaine Salterio, esposa del exdirector de la DGI. El Tribunal de Apelaciones ratificó de forma unánime la decisión previa dictada por el Juez de Garantías, manteniendo para ella la medida cautelar de firma periódica o reporte periódico.

La Fiscalía había solicitado revocar dicho beneficio para imponer la detención preventiva o detención provisional, argumentando señalamientos vinculados a la supuesta recepción de más de 170 mil dólares.

Sin embargo, la representación legal de Salterio, a cargo de la abogada Sarai Blaisdell, señaló que el tribunal determinó que la Fiscalía presentó "más argumentos que elementos" de convicción para justificar una medida más severa.

La revisión del proceso para el exdirector de la DGI se reanudará en la fecha fijada en la sede de Plaza Fortuna.

Con información de Yamy Rivas.