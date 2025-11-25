Lotería Nacional salda pago pendiente de primas de antigüedad

Esta es la segunda jornada de desembolsos realizada por la actual administración, que logró atender a más de 600 excolaboradores.

Lotería Nacionald de Beneficencia.
Danna Durán - Periodista
25 de noviembre 2025 - 17:08

Ciudad de Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia completó la cancelación de todas las primas de antigüedad que permanecían pendientes, con la entrega de los últimos cheques a exfuncionarios que esperaban este pago desde hacía más de una década.

Según informó la institución, esta es la segunda jornada de desembolsos realizada por la actual administración, que logró atender a más de 600 excolaboradores.

El monto total supera los $860 mil, recursos que permiten cerrar un compromiso que, según la entidad, no fue cumplido por administraciones anteriores.

La institución destacó que el cumplimiento de esta obligación se debe a una gestión más ordenada y responsable de los fondos, lo que permitió hacer frente a un rezago que llevaba años sin respuesta para los afectados.

