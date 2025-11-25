Panamá instala mesas nacionales para avanzar hacia la transición a una economía circular del plástico

Estas mesas, centradas en Marco Regulatorio, Financiamiento Sostenible, Cambio de Comportamiento y Transición Justa, se convierten en espacios clave para “acelerar la transición del país hacia una economía circular del plástico”.

Panamá/Panamá dio un paso decisivo en su ruta hacia una economía circular del plástico con la instalación de las mesas temáticas de trabajo de la Plataforma Nacional de Acción para los Plásticos (NPAP Panamá), un mecanismo que busca acelerar la implementación de la Hoja de Ruta Nacional para los Plásticos.

La plataforma, liderada por el Ministerio de Ambiente y coordinada por Ancon, informó que estas mesas, centradas en Marco Regulatorio, Financiamiento Sostenible, Cambio de Comportamiento y Transición Justa, se convierten en espacios clave para “acelerar la transición del país hacia una economía circular del plástico”.

Los encuentros reunieron a representantes del sector público y privado, sociedad civil, cooperación internacional y academia, consolidándose como espacios “técnicos, colaborativos y multisectoriales”. Durante estas primeras sesiones, los participantes trabajaron en la priorización colectiva de acciones estratégicas vinculadas a los cinco catalizadores definidos en la Hoja de Ruta Nacional para los Plásticos.

Cada grupo utilizó una matriz de priorización diseñada para identificar las acciones con mayor impacto ambiental y social, así como su viabilidad económica e inclusividad. Este análisis permitirá “orientar los esfuerzos nacionales de manera más efectiva y basada en evidencia”, según la plataforma.

Los resultados servirán como insumo clave para el Comité Directivo del NPAP Panamá, conformado por actores multisectoriales de alto nivel y responsable de la toma de decisiones estratégicas.

Con esta articulación, NPAP Panamá aseguró que “reafirma su compromiso con un proceso participativo, transparente y sustentado en datos, que convoca a todos los sectores a trabajar por un Panamá más sostenible, competitivo y alineado con los desafíos globales frente a la contaminación por plásticos”.