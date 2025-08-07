Torrijos responde a Mulino: 'El Pacto de Estado por la Justicia no nació muerto; que usted lo quiera enterrar es otra cosa'

Torrijos destacó que gracias al Pacto se han logrado transformaciones importantes en materia penal, civil, contencioso-administrativa, además de avances como la carrera judicial, la política criminológica y la participación de la sociedad civil en la escogencia de magistrados.

Ciudad de Panamá/El expresidente Martín Torrijos reaccionó a las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien este jueves 7 de agosto desestimó el Pacto de Estado por la Justicia y adelantó que no lo tomará en cuenta para la designación de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Durante su conferencia semanal, Mulino declaró que el Pacto, creado durante el gobierno de Torrijos “nació muerto y ahí se va a quedar”. En su lugar, dijo que seleccionará a los nuevos magistrados bajo sus propios criterios.

Nota relacionada: 'El Pacto nació muerto y así se va a quedar', dice Mulino sobre designación de magistrados

La respuesta de Torrijos no se hizo esperar: “Presidente Mulino, el Pacto de Estado por la Justicia no nació muerto; que usted lo quiera enterrar es otra cosa. Fue una respuesta institucional y democrática a un problema serio en el sistema de justicia y gracias a él hoy existen reformas concretas”.

Torrijos destacó que gracias al Pacto se han logrado transformaciones importantes en materia penal, civil, contencioso-administrativa, además de avances como la carrera judicial, la política criminológica y la participación de la sociedad civil en la escogencia de magistrados.

Además, subrayó que el pacto no le resta poder al presidente.

“Al contrario, lo ayuda a ejercerlo mejor. Le brinda alternativas más amplias, más allá de sus amigos, sus familiares o sus abogados”, apuntó.

En tono crítico, Torrijos cuestionó el estilo de gobierno de Mulino: “Para usted las palabras consenso, diálogo o consulta no existen en su vocabulario. Usted y su mentor, hoy exiliado en Colombia, son los únicos dos presidentes en desconocer el pacto, y ya sabemos cómo nos fue con los magistrados que cogió el expresidente Martinelli”.

Finalmente, Torrijos hizo un llamado directo: “Presidente Mulino, en vez de buscar pleito, busque soluciones. Los problemas del desempleo, la inseguridad o el alto costo de la vida no se resuelven con insulto cada jueves. Gobierne y no profese, para eso le eligieron.”

Nombramientos en la Corte

El presidente Mulino debe nombrar próximamente a dos nuevos magistrados: uno para la Sala Civil y otro para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en reemplazo de Ángela Russo y Cecilio Cedalise, quienes culminan su periodo en diciembre tras 10 años en el cargo.

Mulino también criticó el origen del Pacto, al señalar que fue una reacción del expresidente Torrijos ante denuncias sobre presuntas ventas de fallos judiciales.

“Esto nació como un parche a propósito de las declaraciones que dio el entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona sobre venta de fallos al narcotráfico en la Corte”, dijo Mulino, añadiendo que “nombrar comisiones para que queden en nada” era característica del gobierno de Torrijos.

El mandatario reiteró su apuesta por una Asamblea Constituyente Originaria como mecanismo para resolver los problemas estructurales del país.