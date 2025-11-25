Meduca anuncia a los ganadores de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre

Durante la ceremonia se reconoció el desempeño, disciplina y calidad musical de bandas estudiantiles e independientes que recorrieron las rutas oficiales.

Ciudad de Panamá/La Comisión Nacional de los Desfiles Patrios dio a conocer este martes a los ganadores de las distintas categorías que participaron en los desfiles del 3 y 4 de noviembre, realizados en el marco del mes de la patria.

Durante la ceremonia se reconoció el desempeño, disciplina y calidad musical de bandas estudiantiles e independientes que recorrieron las rutas oficiales.

En la categoría de banda de liras, cornetas y tambores, el tercer lugar fue otorgado al IPT Don Bosco, el segundo lugar al Colegio San Agustín y el primer lugar al Colegio María Inmaculada.

“Eso fue el resultado de mucho esfuerzo que tuvimos este año en nuestro colegio; la verdad, hay mucha disciplina, hay mucho amor en lo que hacemos, ya estamos muy contentos por este premio”, expresó Marie Jane, del Colegio María Inmaculada.

En la categoría de banda de liras y tambores, el tercer lugar lo obtuvo la Escuela Panamá; el segundo, el Instituto Episcopal San Cristóbal; y el primer lugar fue para el Colegio Las Esclavas, que destacó por su sincronía y ejecución musical.

Los jurados evaluaron criterios como el uso adecuado del uniforme, la disciplina durante el recorrido, la fluidez en la marcha, los saludos reglamentarios, además de la afinación e interpretación de cada melodía y ritmo.

Cristóbal Batista, coordinador de los desfiles patrios, resaltó el nivel mostrado este año: “La disciplina para mí cuenta mucho, y déjeme decirle que en el 2025 lo hemos hecho, y creo que vamos a ser mejores para el próximo año”, comentó.

En la categoría de bandas de música, el Colegio Monseñor Francisco Beckmann obtuvo el tercer lugar, seguido por el Instituto Episcopal San Cristóbal en el segundo puesto. El primer lugar fue adjudicado al Instituto Fermín Naudeau, que impresionó por su presentación integral.

La viceministra de Educación, Agnes de Cotes, recordó que las celebraciones continúan este viernes 28 de noviembre.

“La fiesta no termina, el mes de la patria sigue el viernes. Nosotros tenemos un despliegue en todo el país, especialmente en Panamá Oeste y en Boquete, donde nuestros estudiantes harán esa muestra patriótica y bandas independientes”, señaló.

Las bandas independientes también recibieron reconocimiento: la Mega Banda consiguió el tercer lugar, la Generación de Oro obtuvo el segundo y la Banda El Hogar se alzó con el primer puesto.

Con información de Kayra Saldaña