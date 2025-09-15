Meduca y Canva impulsan la educación digital con acceso gratuito a funciones Premium

Los usuarios contarán con plantillas premium, acceso a millones de imágenes y videos, recursos para docentes en cinco idiomas, herramientas de colaboración en documentos, presentaciones y sitios web, además de funciones potenciadas con inteligencia artificial.

El Ministerio de Educación (Meduca), en alianza con la empresa multinacional Canva, anunció que los estudiantes y docentes del país tendrán acceso gratuito a todas las funciones Premium de la plataforma, a través del programa Canva Educación.

Este beneficio alcanza a más de 798 mil estudiantes y 56 mil docentes, quienes podrán registrarse con su correo institucional para utilizar la herramienta.

Los usuarios contarán con plantillas premium, acceso a millones de imágenes y videos, recursos para docentes en cinco idiomas, herramientas de colaboración en documentos, presentaciones y sitios web, además de funciones potenciadas con inteligencia artificial.

Te puede interesar: Minsa sobre Hospital Nicolás Solano: Patronato no resolvería crisis de atención

Reacciones positivas en las aulas

La profesora de informática del Instituto Fermín Naudeau, Eiglys Saucedo, destacó el entusiasmo de los jóvenes con esta iniciativa.

“Ahora podrán utilizar programas que antes debían pagar. Los estudiantes se sienten libres para explotar su creatividad, mejorar la redacción, interactuar con plantillas y aprovechar muchos beneficios que antes no estaban a su alcance”, señaló.

Los propios estudiantes también resaltaron el impacto positivo de la herramienta.

Sara Moreno , alumna de 12º grado de Bachillerato en Ciencias, comentó que Canva “nos ayuda a diseñar mejores documentos, facilita el estudio en ciencias e informática y la creación de presentaciones”.

, alumna de 12º grado de Bachillerato en Ciencias, comentó que Canva “nos ayuda a diseñar mejores documentos, facilita el estudio en ciencias e informática y la creación de presentaciones”. Andy Vargas , del mismo bachillerato, expresó que la aplicación “es útil incluso en biología y química, o cualquier materia, aunque no esté directamente relacionada con diseño”.

, del mismo bachillerato, expresó que la aplicación “es útil incluso en biología y química, o cualquier materia, aunque no esté directamente relacionada con diseño”. Cristian Madrid, estudiante de 10º grado de Bachillerato en Tecnología, afirmó que Canva “me ayudará a practicar y aplicar conocimientos para cuando vaya a la universidad a estudiar diseño gráfico”.

Educación con visión tecnológica

Con este convenio, el Meduca busca que los bachilleres de escuelas oficiales estén a la vanguardia en tecnología educativa, brindándoles herramientas modernas que contribuyan a planes de estudio actualizados y más competitivos.