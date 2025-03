Meduca: ‘Solo seis centros educativos no iniciarán clases el próximo lunes 17’

Ciudad de Panamá, Panamá/El director nacional de Educación del Ministerio de Educación (Meduca), Edwin Gordón, hizo un balance positivo de la primera semana del periodo escolar 2025, destacando que de los 18 centros educativos que no iniciaron clases el pasado lunes 10 de marzo, ya se han habilitado 12 y solo seis no podrán abrir sus puertas el próximo lunes 17.

"Los estudiantes están muy contentos de regresar a clases y los profesores, entusiasmados. El Meduca y la comunidad educativa han hecho un trabajo extraordinario en algunas escuelas donde teníamos que reparar unos centros educativos, pero el balance ha sido positivo", señaló Gordón.

El funcionario explicó que los seis centros que aún no pueden iniciar labores enfrentan diferentes situaciones. Entre ellos mencionó la escuela Peñas Blancas en la provincia de Veraguas, donde "tenemos que mover unos modulares que solo se pueden mover con helicópteros que tengan fuerza para poder alzarlos".

En cuanto a la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, Gordón indicó que Meduca ha detectado visualmente ciertas fallas, pero están a la espera del informe técnico de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) que se tiene prevista su entrega durante esta semana. "Estamos esperando que la Tecnológica, con el estudio que tiene, que es más científico que una observación visual, nos identifique en base a ese estudio y entonces tomamos decisiones", manifestó.

Sobre la situación del Instituto Urracá en Veraguas, cuyos estudiantes mantienen un paro debido a problemas en las instalaciones eléctricas de los modulares, el director nacional de Educación aclaró que este no es un caso aislado.

"No solo el Urracá. Tenemos a nivel nacional varias escuelas con problemas eléctricos porque tenemos escuelas de vieja data que tenemos que reparar y vamos a seguir reparando durante todo el año", señaló. Además, informó que "este fin de semana ya estamos introduciendo personal para las acometidas eléctricas de los modulares" en el Urracá.

Posible paralización de labores

Ante el anuncio de una posible huelga por parte de la Asociación Nacional de Profesores (Asoprof), el director nacional de Educación se mostró optimista respecto a la respuesta de los docentes.

"La mayoría de los docentes no van a participar de la huelga porque ellos están conscientes de que los estudiantes no pueden ser el ‘escudo político’. La política tiene que estar fuera del Meduca", sostuvo Gordón, quien agregó que "estamos seguros de que la mayoría de los docentes aman a sus estudiantes, aman la educación y estamos seguros de que no van a dejar sus claustros de las aulas de clases para ir a huelga".

Nueva cultura de mantenimiento

Gordón reconoció que existe un problema de cultura de mantenimiento que se ha descuidado durante los últimos 10 años. Como solución, anunció una alianza estratégica con la UTP para implementar un nuevo modelo de gestión.

"Vamos a inyectar, a través del FECE (Fondo de Equidad y Calidad de la Educación) o partidas extraordinarias, a diferentes escuelas, con las evaluaciones de la Tecnológica, hacer ese mantenimiento preventivo de ese centro educativo durante todo el año, no solo en una época", explicó.

Para facilitar la administración del FECE, que según los directores de planteles es compleja por su falta de formación contable, el ministerio creará una "escuela de directores" que los capacitará en estos aspectos administrativos.

Respecto al Colegio Elena Chávez de Pinate, informó que actualmente la mitad de los estudiantes está en el centro educativo y la otra mitad en unos modulares. Adelantó que ya se ha realizado una licitación para proveer más modulares mientras se construye el nuevo plantel, cuya edificación está proyectada para completarse en al menos tres años y medio. Informó que ya se subió el pliego del Pinate.

Como mensaje final, el funcionario destacó que durante esta primera semana se ha desarrollado "una actividad creativa, lúdica e integradora llamada 'Mi Diario, la escuela de Mi Diario', que invita a la comunidad educativa en general y a los actores principales de la educación a velar por nuestros niños y niñas".