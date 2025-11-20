Meduca inicia el programa 'Formador de Formadores' en las 16 regiones educativas del país

La iniciativa capacitará a 1,500 facilitadores que replicarán conocimientos y estrategias pedagógicas a más de 50,000 docentes panameños en el verano de 2026

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) inició el programa “Formador de Formadores” en las 16 regiones educativas del país, con el objetivo de empoderar a docentes mediante herramientas que les permitan transmitir sus conocimientos a otros colegas y fortalecer la formación continua dentro del sistema educativo.

Isis Núñez, directora nacional de Currículo y Tecnología Educativa, participó en la jornada realizada en la región educativa de Bocas del Toro y destacó que estas capacitaciones forman parte de la estrategia institucional del Meduca para que los docentes puedan replicar y multiplicar lo aprendido en beneficio de toda la comunidad educativa.

Núñez explicó que se tiene previsto capacitar a 1,500 facilitadores, entre docentes, supervisores y directores, en cinco áreas: Inicial, Primaria, Humanista, Científica y Tecnológica. Estos facilitadores serán los encargados de multiplicar la información durante el programa de capacitación del verano 2026, el cual beneficiará a aproximadamente 50,000 docentes panameños.

Por su parte, Rigoberto McParlane resaltó que asumir el rol de facilitador es una forma efectiva de compartir conocimientos y experiencias: “Al hacerlo, no solo apoyamos a los demás a aprender y crecer, sino que también reforzamos nuestras propias habilidades y comprensión”, afirmó.

Entre los temas de formación se incluyen los cambios del Rediseño Curricular 2025, Evaluación de los Aprendizajes, Competencias Socioemocionales, Emprendimiento, Educación Inclusiva y la Interdisciplinariedad como eje transversal del quehacer educativo.