Meduca refuerza gabinetes psicopedagógicos para mejorar el entorno educativo en 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/Para el lunes 10 de marzo, cerca de 980 mil estudiantes retornarán a las aulas durante este inicio del año escolar 2025. De cara a ello, el Ministerio de Educación (Meduca) anunció el fortalecimiento de los gabinetes psicopedagógicos como parte de sus estrategias para mejorar el entorno educativo.

Verushka Ordáz, directora nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca, explicó que en la actualidad cuentan con 159 equipos psicosociales distribuidos a nivel nacional, compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en dificultades de aprendizaje.

Indicó que estos equipos atienden casos referidos sobre diversos temas, desde conducta hasta rendimiento académico, que muchas veces son solo "la punta del iceberg" de situaciones socioeconómicas y emocionales que afectan al estudiantado. La funcionaria anunció que a partir de 2025, Meduca implementará un proyecto para la creación de 80 nuevos gabinetes psicopedagógicos, lo que elevaría el total a 459 equipos psicosociales al finalizar el quinquenio.

"Vamos a llegar a las áreas donde no tenemos acceso. Áreas comarcales no tenemos psicólogos y trabajadores sociales que puedan atender sus necesidades, que son muy particulares. Darién, Panamá Este, Panamá Norte y regiones educativas donde, aunque ya tengamos equipos psicosociales, están ubicados en zonas escolares que no llegan a toda la región", explicó Ordaz.

Actualmente, estos 159 equipos han logrado dar cobertura a cerca de 626 escuelas. Si bien Ordaz reconoce que no será posible colocar profesionales en los más de 3,100 centros educativos del país, el objetivo es contar con equipos psicosociales en todas las zonas escolares para atender casos puntuales mediante el sistema de referencia.

Ordaz destacó la importancia de la participación de los docentes en la detección temprana de problemas. Señaló que el Meduca ha fortalecido a los docentes y consejeros con distintas estrategias, como "El diario de mi escuela", y se han realizado capacitaciones específicas sobre señales de alerta en temas socioemocionales.

Según la directora, el docente es quien en primera instancia puede percatarse de situaciones complicadas en los estudiantes, mientras que los padres de familia constituyen el segundo actor importante en este proceso. Resaltó que la comunicación entre la familia y la escuela es fundamental para detectar situaciones que requieran atención profesional.

Respecto a la preparación para atender centros educativos ubicados en zonas consideradas de alto riesgo, Ordaz aseguró que el personal está capacitado desde el primer día.

"Los docentes, desde el punto de vista de las áreas de difícil acceso o zonas rojas, ellos están preparados porque hemos pasado por una jornada de tres semanas de capacitación, no solo desde el punto de vista tecnológico y metodológico, sobre todo estas señales de alerta que son importantes que el docente preste atención desde el primer día de clase", explicó.

A tres días del inicio del año escolar, Ordaz hizo un llamado a los padres de familia para que conversen con sus hijos y que estos vean en sus padres esa motivación e interés por el estudio. La funcionaria concluyó resaltando la importancia de inculcar en los estudiantes el propósito de la educación. "No todos los chicos saben que van a la escuela a aprender o a estudiar. Todo eso nosotros como padres de familia desde el hogar se lo podemos inculcar y motivar para que ellos vayan interesados a ese primer día de clase", dijo.