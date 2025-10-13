Menor de 11 años herida en accidente de un autobús en Chepo se encuentra estable

La menor se encuentra en condición estable y fuera de peligro, recluida en el Hospital del Niño.

Ciudad de Panamá/El equipo de TVN Noticias se trasladó hasta el Centro Educativo Básico General Estado de Catar, donde estudia la menor de 11 años que permanece recluida en el Hospital del Niño, luego de resultar gravemente herida en el accidente de tránsito ocurrido con un autobús de la ruta Chepo–Corredor Sur.

El director del plantel educativo informó que ha mantenido comunicación constante con el padre de la estudiante, quien le confirmó que la menor se encuentra en condición estable y fuera de peligro.

Así mismo, detalló que la madre de la niña, quien también viajaba en el autobús al momento del accidente, permanece hospitalizada de manera estable en el Hospital Santo Tomás.

“Toda la comunidad educativa se siente profundamente afectada por este duelo, ya que este terrible accidente ha cobrado la vida de una trabajadora manual muy querida en la escuela, además de la difícil situación que enfrenta nuestra estudiante, quien lamentablemente perdió una de sus extremidades”, expresó el director del centro educativo.

El trágico hecho ha causado consternación entre docentes, estudiantes y padres de familia, quienes han manifestado su solidaridad con las víctimas y sus familias.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a los conductores del transporte público a actuar con mayor conciencia y responsabilidad al volante, recordando que su labor implica el cuidado y la seguridad de cientos de ciudadanos

Con información de Jessica Román