MiAmbiente asegura que traslado de detenidos a Coiba no afecta turismo, pesca ni actividades científicas

El viceministro de Ambiente, Oscar Ballarino, afirmó que las operaciones de seguridad en la isla Coiba se mantienen separadas de las actividades turísticas, académicas y de conservación. Añadió que las autoridades trabajan con alcaldes, pescadores y representantes del Parque Nacional Coiba para garantizar la protección de este patrimonio natural.

El traslado reciente de detenidos a la isla Coiba no ha generado afectaciones al turismo, la pesca ni a las investigaciones científicas que se desarrollan dentro del Parque Nacional Coiba, aseguró este viernes el viceministro de Ambiente, Óscar Ballarino.

El funcionario explicó que el Ministerio de Ambiente, como entidad que preside el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, mantiene comunicación con los distintos sectores representados en este organismo, incluyendo a los alcaldes de los cinco distritos de la provincia de Veraguas, organizaciones no gubernamentales, entidades académicas y científicas, así como instituciones de seguridad.

Ballarino indicó que durante una reciente reunión del Consejo Directivo se abordaron las inquietudes surgidas tras el traslado de detenidos al área utilizada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), donde históricamente se retiene de manera preventiva a personas vinculadas con actividades ilícitas, como narcotráfico o pesca ilegal.

"Entendemos la necesidad de atender los temas de seguridad nacional, pero también estamos trabajando para brindar tranquilidad a las comunidades y a los sectores productivos de que los recursos naturales del área no han sido impactados", señaló.

El viceministro destacó que las actividades de conservación, investigación y monitoreo ambiental continúan desarrollándose con normalidad. Recordó que en la isla opera una estación científica donde trabajan investigadores panameños e internacionales, además de estudiantes universitarios que realizan proyectos académicos y tesis.

Asimismo, resaltó la labor de los 39 guardaparques que operan en el área protegida y que colaboran con MiAmbiente en la preservación de los ecosistemas del parque.

Las declaraciones surgen luego de que representantes del sector turístico de Veraguas y autoridades locales solicitaran mayor comunicación sobre las medidas adoptadas en la isla, considerada uno de los principales destinos ecoturísticos del país.

Ballarino reiteró que Coiba mantiene su importancia como Patrimonio Mundial de la Unesco y como pieza clave del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), iniciativa integrada por Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador para la protección de especies marinas y ecosistemas estratégicos de la región.

Según el funcionario, la conservación de estas áreas es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y el sustento de miles de familias que dependen de los recursos marinos en el Pacífico panameño.

Información de Ney Castillo