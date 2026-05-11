MiAmbiente delega manejo del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó a dirección regional en la comarca Ngäbe Buglé

La dirección regional asumirá las funciones relacionadas con la conservación, protección, vigilancia y uso sostenible de esta área protegida.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) emitió la Resolución No. DM-0184-2026 mediante la cual delega de manera permanente a la Dirección Regional de la entidad en la Comarca Ngäbe Buglé la administración, gestión y manejo del área protegida denominada Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó.

La resolución establece que la dirección regional asumirá las funciones relacionadas con la conservación, protección, vigilancia y uso sostenible de esta área protegida.

El documento señala que la medida se adopta en cumplimiento de disposiciones contempladas en la Constitución Política de Panamá y en la legislación ambiental vigente, que obligan al Estado a garantizar un ambiente sano y la protección de los recursos naturales.

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Entre los fundamentos legales citados en la resolución se encuentran el Texto Único de la Ley 41 de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, y la Ley 8 de 2015, que creó el Ministerio de Ambiente como entidad rectora en materia ambiental y de recursos naturales.

La resolución también recuerda que las áreas protegidas forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y constituyen bienes de dominio público del Estado, por lo que su manejo debe garantizar la preservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas.

El Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó es considerado una zona de alto valor ecológico debido a su biodiversidad y riqueza natural. La decisión busca fortalecer la gestión territorial y facilitar una administración más cercana a las comunidades y ecosistemas de la región.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por MiAmbiente para reforzar la protección de las áreas protegidas y mejorar los mecanismos de conservación ambiental en el país.