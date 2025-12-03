MiAmbiente refuerza medidas contra incendios forestales en Altos de Campana

Entre enero y mayo, cuando la sequía se intensifica, los pastizales, gramíneas y hojarasca actúan como combustible natural, elevando el riesgo de incendios dentro de las áreas protegidas.

Personal de la Sección de Forestal del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) Panamá Oeste, junto con el equipo del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, realizó trabajos de ronda corta fuego en esta área protegida, con el propósito de reducir el riesgo de incendios de masa vegetal durante la temporada seca.

Estas acciones forman parte de las labores preventivas que impulsa la institución dentro de la campaña de prevención de incendios de masa vegetal 2026 “No al fuego, sí a la vida”, orientada a disminuir el material inflamable en áreas protegidas y a evitar que chispas o quemas mal manejadas deriven en siniestros de gran magnitud.

“El verano representa uno de los períodos de mayor vulnerabilidad, debido a la sequedad del terreno y al aumento de las temperaturas”, señaló Lady Palacios, jefa de la Sección de Forestal de MiAmbiente Panamá Oeste.

Indicó que estas condiciones propician que cualquier quema mal controlada afecte gravemente la vegetación, la fauna silvestre y la calidad del aire.

La funcionaria recordó que entre enero y mayo, cuando la sequía se intensifica, los pastizales, gramíneas y hojarasca actúan como combustible natural, elevando el riesgo de incendios dentro de las áreas protegidas.

En zonas como el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el Polígono de Tiro y el Área de Uso Múltiple Manglares de Bahía de Chame, la mayoría de los incidentes están relacionados con actividades humanas, como quemas de desechos, fogatas y prácticas agrícolas sin medidas de seguridad, además de acciones intencionales vinculadas al vandalismo.