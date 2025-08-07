Mides avanza en pagos pendientes a exfuncionarios: más de $281 mil ya han sido desembolsados

Hasta la fecha, más de 300 excolaboradores han recibido pagos por vacaciones, décimos y salarios, sumando más de B/. 281,241.47.

Ciudad de Panamá/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, sostuvo este martes una reunión con más de 40 exfuncionarios del Mides para actualizarles sobre los avances en el pago de prestaciones laborales y primas de antigüedad adeudadas desde el año 2014.

Durante el encuentro, la ministra explicó que desde inicios de 2025, el Ministerio ha gestionado pagos a más de 2,000 extrabajadores, con una deuda acumulada que supera los B/. 2 millones, correspondientes a conceptos como vacaciones, décimo tercer mes, salarios y primas de antigüedad.

Hasta la fecha, más de 300 excolaboradores han recibido pagos por vacaciones, décimos y salarios, sumando más de B/. 281,241.47. Sin embargo, aún hay 23 cheques por B/. 2,566.00 pendientes de retiro por parte de extrabajadores residentes en el interior del país, y 42 cheques más por B/. 4,166.00 en la ciudad de Panamá.

En relación con la prima de antigüedad, el MIDES ya ha entregado 8 cheques por un total de B/. 29,244.00, mientras que otros 3 cheques, por B/. 1,200.00, permanecen listos para ser retirados por exempleados que trabajaron entre 2014 y 2016.

La Oficina de Recursos Humanos continúa avanzando en la confección de 87 resoluciones necesarias para la emisión de nuevos pagos. Además, 40 planillas adicionales están en proceso para cubrir este mismo concepto en las próximas semanas.

Esta fue la cuarta reunión de seguimiento entre el MIDES y los exfuncionarios, quienes aprovecharon para expresar sus inquietudes y reconocer el esfuerzo institucional por saldar una deuda histórica.

“El desembolso de los pagos se realiza desde el 2014 hasta la fecha, por lo que el proceso toma tiempo. Sin embargo, esta administración ha hecho el mayor esfuerzo para que este dinero sea pagado”, aseguró la ministra Carles.