Mides moderniza sistema de pensión vitalicia a héroes de la gesta del 9 de Enero con tarjetas clave y pago mensual

La reestructuración del programa implica que los beneficiarios percibirán de manera mensual el equivalente a una pensión asignada de 1,200 dólares.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inició el desembolso de 342,000 dólares destinados al pago de la pensión vitalicia de aproximadamente 95 beneficiarios que forman parte de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

Esta compensación, establecida por ley, experimentará una importante transformación tecnológica y logística a partir de la fecha; las personas que anteriormente recibían este beneficio económico mediante cheques de papel ahora realizarán sus cobros a través de tarjetas clave provistas por el Banco Nacional de Panamá.

El proceso de modernización convocó a los beneficiarios a las sedes de la institución no solo para retirar los nuevos dispositivos de pago electrónicos, sino también para realizar una actualización completa de sus datos personales.

La directora de Inclusión y Desarrollo Social del Mides, Magalis Araúz, detalló que este cambio representa una transición hacia un sistema más moderno para los 95 beneficiarios de la gesta de 1964.

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Asimismo, la funcionaria explicó que el requisito principal para acceder a esta pensión vitalicia se gestiona mediante una comisión evaluadora coordinada por el Ministerio de Educación, entidad encargada de emitir las resoluciones que acreditan la condición de héroes de la patria, dejando al Mides la responsabilidad como ente pagador y supervisor del cumplimiento de los requisitos estipulados.

Araúz destacó como una gran noticia que los pagos se efectuarán mensualmente de ahora en adelante, rompiendo con el esquema anterior en el que los desembolsos se realizaban de forma trimestral.

La reestructuración del programa implica que los beneficiarios percibirán de manera mensual el equivalente a una pensión asignada de 1,200 dólares.

Se indicó además que el volumen actual de beneficiarios del programa podría incrementarse progresivamente en el futuro, debido a que la incorporación de nuevas personas se mantiene sujeta y vinculada directamente al ritmo y cumplimiento en la entrega de los requisitos exigidos por las comisiones evaluadoras correspondientes.

Información de Jocelyn Mosquera

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