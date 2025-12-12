MIDES realiza sexta jornada de pago de prestaciones a exfuncionarios

Durante la jornada se entregaron más de 70 cheques, como parte del proceso de cancelación de obligaciones pendientes.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) llevó a cabo este viernes la sexta jornada de entrega de pagos por prestaciones laborales y primas de antigüedad a exfuncionarios que brindaron servicios a la institución.

La actividad fue encabezada por la ministra Beatriz Carles, quien reiteró el compromiso de la entidad con el cumplimiento de los derechos laborales de sus antiguos colaboradores.

Durante la jornada se entregaron más de 70 cheques, como parte del proceso de cancelación de obligaciones pendientes. La ministra Carles informó que, desde el inicio de su gestión, el MIDES ha logrado gestionar más de $1.5 millones de dólares para el pago de prestaciones y primas de antigüedad.

En cuanto a la prima de antigüedad, detalló que se han tramitado alrededor de 600 planillas correspondientes a exfuncionarios desvinculados entre 2014 y 2019, y que más del 80 % ya fue cancelado.

En materia de vacaciones, décimos y otras prestaciones, se han gestionado 544 planillas, de las cuales más de 400 ya fueron pagadas. Estas obligaciones estaban pendientes desde los años 2014, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Además, ocho exfuncionarios recibieron su bono de carrera administrativa por un total de $30,000.00.

La ministra Carles destacó que la revisión y recuperación de expedientes ha sido una labor compleja, pero posible gracias a un equipo que ha trabajado jornadas extraordinarias para atender cada caso con responsabilidad y transparencia.

“Este es un proceso que hemos realizado de manera justa y responsable”, afirmó.

Beneficiarios como Tilcio Ernesto Morales, quien esperaba sus pagos desde 2014, y Maribel Rodríguez, desde 2015, expresaron su agradecimiento, calificando la gestión como oportuna y cumplida.

Para excolaboradores del interior del país que no pudieron asistir, el MIDES habilitó la línea 500-6049 para coordinar la entrega de sus respectivos pagos.