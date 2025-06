Migrantes deportados enfrentan una dura realidad en Panamá mientras intentan regresar a sus países

Ciudad de Panamá/Mientras Panamá extiende permisos temporales a 49 migrantes deportados que se encuentran en el país, el flujo de personas que retornan desde el norte hacia el sur continúa en aumento. Muchos de estos migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, atraviesan el país en condiciones precarias, utilizando a Panamá como una ruta de tránsito en su intento por regresar a sus lugares de origen o a países vecinos.

En medio de la lluvia y el bullicio de la Avenida Justo Arosemena, el equipo de TVN Noticias encontró a Lorena Malo, una migrante venezolana que, junto a su esposo, sus cuatro hijos y su mascota, cruzó el peligroso tapón del Darién hace seis meses. Su destino era Estados Unidos, pero el sueño se desvaneció en México, donde fueron detenidos y posteriormente deportados.

"El sueño americano no hay. El sueño lo tiene uno en la mente, en el corazón. Lamentablemente no pudimos pasar y aquí estamos otra vez de retorno”, lamentó Lorena mientras vendía caramelos bajo la lluvia. Lleva 16 días en Panamá, durmiendo algunas noches en las calles y tratando de reunir $1,500 dólares para llegar a Colombia.

La vida en tránsito no es fácil, y la lluvia complica aún más la situación. “Llego a las 8:00 a.m. y me voy a las 6:00 p.m., puedo hacer $80 dólares. Trato de guardar los $50 del hotel para que mis hijos no duerman en la calle porque está lloviendo”, contó.

Como ella, cientos de migrantes irregulares, muchos con niños pequeños, sobreviven en condiciones adversas, con la esperanza de que su calvario termine pronto. La migración irregular en Panamá ya no solo representa un fenómeno de paso hacia el norte, sino también un creciente flujo de retorno. Nuevas rutas terrestres y marítimas se han formado, conectando zonas como Chiriquí, Colón, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas y Coclé, con un nuevo destino: Colombia.

Una crisis humanitaria sin respuestas claras

Elías Cornejo, vocero de la organización Fe y Alegría, advirtió sobre el impacto humanitario que esta situación representa especialmente para los grupos más vulnerables como mujeres, niños y adultos mayores.

“El problema migratorio abarca muchas cosas y una de esas es el tema de la educación, la seguridad de los menores, la alimentación. Esta situación es actuar con inhumanidad y nuestro gobierno debe responder de alguna manera frente a esta crisis humanitaria”, expresó.

Por su parte, el Servicio Nacional de Migración ha intensificado los traslados humanitarios por vía marítima. En el operativo más reciente, se movilizaron 109 personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos, aunque también había migrantes de Perú, Ecuador, Sri Lanka, Camerún y Sierra Leona. Estos viajes buscan aliviar la presión en zonas urbanas y fronterizas del país, pero también reflejan la magnitud y diversidad del fenómeno migratorio.

Con información de Jocelyn Mosquera