Ministro Julio Moltó: no veo en la mesa la celebración de nuevos contratos mineros

Ciudad de Panamá/Julio Moltó, ministro de Comercio e Industria, se refirió al futuro de la mina de cobre de Donoso y reiteró que el presidente de la República, mantiene este tema como segundo en su orden de prioridades

En ese sentido, mencionó que ya el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha adelantado que los términos de referencia para la auditoría ambiental están listos; igualmente, la entidad a su cargo tiene listos los términos para el resto de la auditoría integral.

Detalló que el proceso fue hecho con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ahora están pidiendo a otra institución, de la cual se reservó el nombre, para que se encargue de la contratación, con el fin de contar con la auditoría integral y comenzar a analizar qué fue lo que sucedió mientras se mantuvo activo el proceso de extracción de cobre.

Recalcó que Mulino ha sido claro en decir que no negociará con nadie, teniendo arbitrajes en la mesa. Aclaró que el gobierno no ha sostenido reuniones con First Quantum Minerals, a razón de que no están autorizados a hacerlo.

Moltó tambíen aseguró que no ve en la mesa la celebración de nuevos contratos. Sobre la Ley de Moratoria de la minería, dijo que se trata de un tema que hay que tratar legal y socialmente, puesto que la economía que giraba alrededor del área permeaba a cinco provincias y mucho más allá de esos territorios.

Informó que esta semana el presidente sostuvo conversaciones con proveedores de la mina. Sin embargo, remarcó que no hay nada que hablar luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenara la suspensión de los trabajos por violar 25 artículos de la Constitución en un contrato celebrado con el gobierno nacional en noviembre de 2023.

El arbitraje internacional entre el Estado panameño y First Quantum Minerals, fue reprogramado hasta febrero de 2026 luego del cierre de la mina de cobre de Donoso, según un comunicado de la empresa canadiense.

En una nota fechada del 11 de febrero este año, First Quantum informó que el gobierno panameño solicitó al Panel de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional una extensión en las fechas de presentación, “debido al reemplazo de su equipo legal externo y la necesidad del nuevo gobierno de evaluar la situación de la mina”.