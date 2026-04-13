MiAmbiente ordena paralización de proyecto en Marbella por descargar sedimentos al río Matasnillo

De acuerdo con MiAmbiente, no se permitirá ninguna otra operación, más que solo llevar a cabo acciones de remediación y saneamiento en el sitio.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó la paralización inmediata y total de un proyecto en construcción ubicado en calle Jades, Marbella, corregimiento de Bella Vista, tras detectar una serie de malas prácticas en el manejo de residuos y estructuras de contención inadecuadas.

La inspección se realizó en atención a una denuncia ciudadana en la que se detectó una descarga ilegal de aguas con sedimentos y sólidos directamente al sistema pluvial, que contaminaba el río Matasnillo.

Ante esta situación, la institución ordenó, además de la paralización, orden de limpieza del cauce, taponamiento de la conexión ilegal, remoción y correcta disposición de los materiales contaminantes.

Por estos incumplimientos, los responsables del proyecto deberán comparecer ante la Regional Metropolitana de MiAmbiente el próximo miércoles 15 de abril de 2026, donde se les notificará el inicio del proceso administrativo sancionatorio.

De acuerdo con MiAmbiente, no se permitirá ninguna otra operación, más que solo llevar a cabo acciones de remediación y saneamiento en el sitio.

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