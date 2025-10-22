MiAmbiente y la FAO restaurarán 10 mil hectáreas de ecosistemas: Azuero y Darién son la prioridad

El Pacto de Panamá con la Naturaleza se constituye como el primer instrumento a nivel mundial que integra los compromisos de cambio climático, biodiversidad, conservación de la tierra, océanos y plásticos bajo un mismo marco estratégico.

Como parte del Pacto de Panamá con la Naturaleza, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se comprometieron a movilizar los recursos necesarios y alinear las inversiones existentes para la restauración de al menos 10,000 hectáreas de ecosistemas.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, sostuvo una reunión de alto nivel con representantes de la FAO en donde se formalizó el compromiso conjunto para abordar esta situación que ha sido calificada por MiAmbiente como una triple crisis ambiental que involucra los problemas relacionados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de tierras.

Según informó la institución, la restauración con la FAO se realizará en la península de Azuero, a través de programas como “Azuero Verde”, implementado junto al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde para el Clima (FVC), con respaldo regional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

De igual forma, se espera realizar este programa de restauración en Darién, donde se impulsarán proyectos de restauración productiva y fortalecimiento comunitario, incluyendo “Biomas de los Bosques Críticos de Panamá: Conservación Colaborativa de Darién”, una iniciativa financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

El Pacto de Panamá con la Naturaleza se constituye como el primer instrumento a nivel mundial que integra los compromisos de cambio climático, biodiversidad, conservación de la tierra, océanos y plásticos bajo un mismo marco estratégico. Este tiene como meta nacional restaurar 100,000 hectáreas para el año 2035.

En el encuentro, la FAO confirmó que trabajará con el gobierno de Panamá en la movilización y ejecución de los recursos, reforzando su apoyo a la agenda nacional de restauración ecológica.

Se espera que el próximo martes 28 de octubre se presente la versión final del proyecto, luego de un proceso de dos meses de consultas públicas y coordinación interinstitucional que contó con 1,160 contribuciones directas en su elaboración.

Navarro indicó que esta iniciativa contempla una hoja de ruta que unifica los esfuerzos del país frente a la triple crisis. “Con aliados técnicos como la FAO, Panamá puede desarrollar una economía más verde, resiliente y justa para todos”, señaló Navarro.

En tanto, el coordinador sub-regional para Mesoamérica y representante de la FAO en Panamá y Costa Rica, Adoniram Sanches, indicó que se busca transformar los sistemas agroalimentarios hacia modelos sostenibles que restauren los ecosistemas, fortalezcan la seguridad alimentaria y beneficien directamente a las comunidades rurales.

