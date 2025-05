Meduca analiza reapertura, descuentos de salarios y reactivación de licitación de Internet tras anomalías

A un mes del paro de labores de los educadores en Panamá, el Ministerio de Educación (Meduca), a través de su asesor legal del despacho superior, Jaime Castillo, abordó en TVN Noticias diversos temas cruciales relacionados con esta situación.

Impacto del paro en los estudiantes

Castillo enfatizó que el principal afectado por este mes sin clases es el estudiante del sector oficial. "Un día de clase representa una pérdida invaluable, incalculable y muy perjudicial para esa población estudiantil que en los últimos 5 años ha sufrido de grandes paralizaciones, primero por motivos de la pandemia que paró el país por 2 años y luego por grandes manifestaciones que han paralizado también el servicio educativo", declaró. Precisó que más de 900,000 estudiantes del sector oficial se han visto impactados.

Postura del Meduca ante la paralización de clases

El Meduca se muestra comprometido con la población estudiantil, los padres de familia y los docentes que han seguido prestando servicio.

"La función del Ministerio de Educación y el compromiso es garantizar que el proceso se recupere al 100% y en esa medida estamos", afirmó Castillo, haciendo un llamado a los docentes y padres a retomar la enseñanza en beneficio de los estudiantes, advirtiendo que el contenido escolar no brindado se pierde.

Descuento a docentes

Ante la aplicación de descuentos salariales, Castillo aclaró: "Los salarios en el sector público se pagan con recursos del Estado. Y la Contraloría es la institución fiscalizadora y entre sus funciones se encuentra la fiscalización de los usos de recursos del Estado". Subrayó que los servidores públicos tienen la obligación de prestar sus servicios, como lo exige la Constitución, y que el salario es el reconocimiento a dicha prestación. La Contraloría, en uso de sus facultades, fiscalizó la asistencia a los centros educativos.

Se reconoció la existencia de reportes de docentes a quienes se descontó pese a dar clases y de otros que asisten a firmar, pero no imparten lecciones. Castillo aseguró que se están tomando medidas para ordenar el funcionamiento de los centros educativos en materia de asistencia y mejorar los controles. Reiteró el llamado a los educadores a regresar a prestar servicios y señaló que quienes no cobraron fue mayoritariamente por no asistir, y que se han tomado medidas para retornar el pago a quienes sí trabajaron.

Proyecto de reactivación de Internet en escuelas

El Meduca está retomando el proyecto de dotar de internet a las escuelas, luego de encontrar anomalías en la licitación anterior. Se reveló que se pagaban 14 millones de dólares anuales por un servicio que no cubría el 100% de los centros y ofrecía solo 10 MB. La nueva licitación arroja un costo de 8.8 millones de dólares al año por un servicio con una capacidad superior y cobertura total. Castillo indicó que, de haberse mantenido los precios anteriores, el costo ascendería a 1.5 mil millones de dólares, evidenciando una mala administración de los recursos. El objetivo es la digitalización a un precio justo para garantizar una educación de calidad con tecnología en las aulas.

Finalmente, sobre las alternativas para poner fin al paro, Castillo informó que se están realizando diversos análisis. En el momento, la prioridad es garantizar el pago de los salarios por los servicios efectivamente brindados y hacer un llamado a los educadores para que regresen a sus puestos de trabajo. Otras acciones se darán a conocer oportunamente.