Aldo Mangravita advierte sobre situación de pequeños negocios: 'No nos quedan meses, nos quedan días'

La situación económica que atraviesa el país desde la pandemia, seguida por las distintas crisis sociales, está impactando fuertemente a los pequeños comerciantes que resienten las pocas ventas y los altos costos.

En medio de este panorama, una voz que se alzó en redes sociales llamó la atención: la de Aldo Mangravita, emprendedor y dueño del negocio de comida rápida “Hamburguesas Vaqueras”.

Contó que ha conversado con empresarios de todos los niveles que han compartido sus historias con él. Lavanderías que han pasado de lavar 25 autos al día a solo cinco. Locales en centros comerciales que vendían mil dólares diarios, ahora apenas llegan a 50. Todo esto, mientras los gastos fijos como alquileres, servicios y planillas permanecen intactos.

Mangravita advirtió sobre el riesgo de satanizar a los empresarios:

Aquí la economía gira en la manera de que la gente consuma, de que la gente gaste. Nosotros, los empresarios, ponemos un montón de dinero en la calle. Desde que se crea una empresa, se contrata, se construye. Todo eso genera movimiento”.

Asegura que muchos negocios están sobreviviendo apenas unos días, y que él no habla solo por sí mismo, sino por cientos que le han escrito con el mismo clamor: no hay flujo, no hay ingresos, pero los compromisos continúan.

El microempresario también habló de las consecuencias que dejan algunos trabajos de obras públicas, como la reparación de una tubería.

Si tienes un local frente a una tubería que hay que arreglar y te dicen que tienes que cerrar tres meses, quiebras. Estamos de acuerdo en que hay que arreglarla, pero el gobierno debe ofrecer un plan estructurado para apoyar mientras tanto. Porque si no, cuando terminen las obras, no va a quedar nadie”.

En medio de la cuarta semana de esta crisis, Mangravita lanza un llamado claro.

“Necesitamos volver a trabajar. Yo empecé con tres empleados y hoy somos 67. Quiero mantener esos empleos. Pero para eso, tiene que reactivarse la economía: que vuelva la construcción, que vuelvan los estudiantes a las aulas, que la gente vuelva a circular”.