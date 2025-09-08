Presupuesto 2026: Ministerio de la Mujer sin fondos de inversión para 2026 y con futuro incierto

Panamá/En medio del posible cierre del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplicó un recorte al presupuesto 2026 de esa entidad, al asignarle únicamente 7.2 millones de dólares para funcionamiento y cero balboas en inversión, pese a que la solicitud ascendía a 11.4 millones de dólares, de los cuales 2.2 millones correspondían a proyectos de inversión.

La ministra de la Mujer, Niurka Palacios, advirtió que esta decisión compromete la ejecución de programas clave de atención a las mujeres, entre ellos el funcionamiento de albergues y centros de atención integral para víctimas de violencia.

“Para inversión se solicitó 2,200,000 balboas, asignación cero. No tenemos asignación para inversiones para el próximo año, lo que va a conllevar un desafío para cumplir con los proyectos que hay en inversión. Desde el renglón 189 en adelante, todo lo recomendado aparece en cero”, explicó.

Los recortes afectarían directamente el fortalecimiento y equipamiento de albergues y centros de atención integral que asisten a mujeres víctimas de violencia, brindan acompañamiento, seguimiento en casos de pensión alimenticia y otros servicios esenciales.

La situación se da en medio de la propuesta del Ejecutivo de transformar el Ministerio en una Secretaría adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), como ha reiterado recientemente el presidente José Raúl Mulino. Esto ha despertado inquietud en organizaciones sociales y entre la ciudadanía, que teme la desaparición de la institución.

Durante la sustentación varios diputados cuestionaron la solicitud de presupuesto del ministerio. "El país en este momento cree que el Ministerio de la Mujer va a desaparecer por una comunicación oficial del Ejecutivo. La gente se pregunta si el Ministerio va a desaparecer porque está pidiendo presupuesto para funcionamiento y demás, se supone que ustedes van a ser un ministerio que va a ser clausurado”, expresó el diputado Manuel Samaniego.

La funcionaria aclaró que, aunque se reestructure la entidad, los programas y servicios destinados a las mujeres deberán mantenerse: “El mecanismo que se defina, el presupuesto va a pasar a esa institución, porque no se pueden cerrar los servicios que se le brindan a la mujer”.

Con información de María De Gracia.