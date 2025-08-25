Director Regional del Minsa en Panamá Norte se refiere a las denuncias por aparición de bruma en Caimitillo

Ciudad de Panamá, Panamá/El director regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Panamá Norte, Dr. Algis Torres, respondió este lunes a las denuncias realizadas por los residentes de la comunidad de Caimitillo, quienes aseguran que una bruma nocturna emanada por una empresa del lugar estaría provocando problemas de salud en la población, incluyendo afecciones respiratorias y en la piel.

Torres explicó que, tras las evaluaciones realizadas, no existen evidencias de que la bruma represente un riesgo sanitario. Según detalló, el más reciente monitoreo ambiental fue llevado a cabo por una empresa privada en seis puntos de las zonas de Caimitillo y Calzada Larga.

“En ninguno de los lugares hay demostración que las partículas están por debajo de 10 micrómetros. Por lo tanto, no produce ninguna enfermedad en este momento”, indicó.

El funcionario aclaró que los problemas de salud reportados, sobre todo las dermatitis en niños podrían estar vinculados a otras causas, como el almacenamiento de agua en tanques.

Agregó que, en estas comunidades, donde el suministro de agua no es constante, los residentes suelen almacenar agua por largos periodos. A su vez, en reiteradas ocasiones se introducen utensilios dentro de los tanques, lo que contamina el agua y puede generar enfermedades de la piel.

En relación con la bruma que los moradores aseguran percibir durante las madrugadas, el director del Minsa manifestó que, tras visitar personalmente el área, lo que pudo constatar fue la presencia de neblina natural y no de humo o contaminantes.

"No. no hay partículas. Hay partículas, pero están dentro de las normas que establece el Minsa", indicó. Reveló que, el último monitoreo ambiental, se realizó el 16 de julio del presente año, en el cual los resultados no muestran anomalías. Torres reconoció que la falta de acceso regular al agua potable es uno de los principales problemas que enfrenta la comunidad.

En ese sentido, aseguró que el Minsa trabaja en coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para garantizar el suministro a través del anillo norte de distribución. Este medio también solicitará la versión de la empresa señalada y del Ministerio de Ambiente, con el fin de conocer su posición sobre las denuncias de los residentes de Caimitillo.