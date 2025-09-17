Ministro de Salud aclara que Panamá solo recibirá oficinas de la OPS, no la sede principal

El ministro del Minsa explicó que no podrá presentarse a la Asamblea Nacional la próxima semana debido a un viaje al exterior, donde acompañará al presidente de la República, José Raúl Mulino a la Organización de las Naciones Unidas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud aclaró este miércoles 17 de septiembre, que la mudanza de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a territorio panameño no implica el traslado de su sede principal, sino únicamente de algunas de sus oficinas.

Te puede interesar: Panamá refuerza lazos con Georgia Tech para capacitar a jóvenes en IA

El titular de la cartera de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, dijo que la llegada de algunas oficinas de la OPS al país es una noticia fantástica y un gran honor, destacando la importancia de la organización, que existe incluso desde antes de la creación de la República de Panamá.

Viaje a la ONU y citación en la Asamblea

El ministro de Salud también se refirió a la citación que recibió para asistir a la Asamblea Nacional. Explicó que no podrá presentarse la próxima semana debido a un viaje al exterior, donde acompañará al presidente de la República, José Raúl Mulino, a la Organización de las Naciones Unidas.

Aseguró que, una vez regrese al país, estará dispuesto a responder a todos los cuestionamientos de los diputados. "Yo no tengo nada que ocultar", manifestó, y recordó que anoche pasó 12 horas en la Asamblea contestando preguntas de los diputados.

Te puede interesar: Panamá cuenta con su primer equipo infantil de taekwondo para torneo internacional en Colombia

Boyd Galindo hizo estas declaraciones durante el lanzamiento de una nueva aplicación que busca facilitar la obtención de citas médicas y permitirá a los pacientes verificar si los doctores están habilitados para atenderlos.